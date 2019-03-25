«Это вообще законно?» Соцсети обсуждают «Мерседес» без номеров и с самодельными спецсигналами, который гоняет по Петербургу

кадр из видео/instagram.com

Более 55 тысяч человек посмотрели ролик с погоней в Петербурге — на нем заряженную легковушку преследует «Мерседес» со спецсигналами. Ролик постановочный, но дорога настоящая. Он был загружен в выходные 28-летним Артуром – он не раз хвастался мигалками на синем «Мерседесе» на своей личной странице.

Место действия — въезд на ЗСД от Васильевского острова с Железноводской, а потом по куску Морской набережной под мостом Бетанкура. На других видео молодого человека машина с мигалками фигурирует уже на парковке и в других местах в Петербурге. Идентификация затруднена — номеров на «Мерседесе» нет. Скрыты или отсутствуют они и на других видео, которые выкладывает Артур. На них дорогие легковушки агрессивно маневрируют в потоке по ЗСД, Лиговскому и Московскому проспектам, играют в "шашечки" в потоке и серьезно ускоряются. Отмечен он был и на совместных видео с гонщицей Ириной с Невского, про похождения которой на белом «Мерседесе» «Фонтанка» уже рассказывала. Частые комментарии пользователей к такому творчеству: «Это вообще законно?»

Сам Артур заявил «Фонтанке», что машина не его, а все видео он скачивает, но не смог, правда, уточнить, где именно. По его странице можно узнать, что он зарабатывает ставками на спорт, а также продажами товаров, оказанием услуг, арендой авто.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнили, что установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям, влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений.





