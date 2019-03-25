ДТП на КАД: «Убирали дорогу и убрали инкассаторов»

Любопытное по составу участников ДТП случилось днём 25 марта на КАД. Не разъехались машина дорожных служб и инкассаторский фургон.

«Убирали КАД и убрали инкассаторов на внешнем кольце, между Колтушским и Рябовским», – иронизирует очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Сильных повреждений у автомобилей не видно, пострадавших, судя по всему, нет, но происшествие вызвало определённый общественный резонанс – в основном комический. «Мыли КАД, отмыли деньги... Символично», – шутят в комментариях.

Несмотря на то что заняты два правых ряда, серьёзной пробки на кольцевой, по данным «Яндекса», авария не спровоцировала.





