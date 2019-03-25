Верховный суд вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ Грудинину в депутатстве

Верховный суд РФ вернул без рассмотрения жалобу КПРФ на решение Центральной избирательной комиссии, отказавшейся передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, сообщил 25 марта «Интерфаксу» зампред Центризбиркома Николай Булаев.

По его словам, ЦИК решит судьбу этого мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, в ближайшую среду, 27 марта.

«Во-первых, у нас есть решение Мещанского суда о немедленном решении этого вопроса. Во-вторых, Верховный суд сегодня вернул без рассмотрения исковое заявление КПРФ с жалобой на Центральную избирательную комиссию. Поэтому мы не видим оснований, чтобы не выполнить решений двух судебных инстанций, это будет просто с нашей стороны неосмотрительно», – сказал Булаев в понедельник.

Между тем он не решился дать прогноз на предстоящее заседание. «В среду будем рассматривать, а уж будет ли принято решение или не будет, я уж теперь боюсь говорить – ЦИК голосует достаточно демократично», – сказал зампред ЦИК России.

Как сообщалось, ЦИК РФ собирается передать мандат депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.





