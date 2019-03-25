У проспекта Обуховской Обороны ребёнок провалился под лёд Невы. Работают спасатели

Сотрудники МЧС на катере с воздушной подушкой спасают детей, которые оказались на льду Невы у проспекта Обуховской Обороны в Петербурге 25 марта. На месте дежурят медики и полиция.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, поступила заявка о том, что ребёнок якобы провалился под лёд. Сейчас информация подтверждается.

На место выехали водолазы, которые будут искать тело. По неподтверждённой информации, на льду были двое детей. Одного спасатели доставили на берег при помощи катера, второй мог утонуть.





