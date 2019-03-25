В Петербурге суд зарегистрировал новый иск к «ВКонтакте». В разглашении персональных данных МВД соцсеть обвинили ещё четверо

После сторонницы Алексея Навального из Уфы компенсацию за немотивированную передачу персональных данных от «ВКонтакте» требуют гражданские активисты из Татарстана. Пока счёт 1:0 в пользу соцсети.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 25 марта Смольнинский райсуд зарегистрировал исковое заявление Андрея Бояршинова, Эльвиры Дмитриевой, Алексея Боярова и Михаила Тихонова. Из документа следует, что Центр «Э» республиканского МВД в январе прошлого года запросил и получил от «ВКонтакте» их данные, включая адреса электронной почты, сведения об IP-адресах и номера мобильных телефонов.

Претензии к социальной сети жителей Татарстана идентичны требованиям активистки Лилии Чанышевой. Она уже пыталась отсудить 100 тысяч рублей за моральный вред из-за уплывших полиции персональных данных. Суд принял сторону «ВКонтакте», а соцсеть признала, что для взаимодействия с органами госвласти использует спецпрограммы.





