Антимонопольщики развернули конкурсы на украшение Петербурга к 9 Мая. Заявки придется пересмотреть

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС рассмотрела жалобы ООО «Ренессанс» и ООО «Техмаш» на действия Городского центра рекламы и праздничного оформления (ГЦРП) при проведении аукционов на оформление города к 9 Мая. Заказчика обязали отменить все протоколы.

Как сообщает УФАС 25 марта, начальная цена двух контрактов составляет 3,3 млн рублей. Заявки «Ренессанса» и «Техмаша» отклонили по одинаковым основаниям, так что и жалобы их фактически идентичны. Заказчик придрался к тому, как участники указали плотность имеющегося у них чистящего средства — хотя они сделали это в соответствии с инструкцией.

Комиссия признала жалобы обоснованными и установила нарушение закона о контрактной системе. «Городскому центру рекламы и праздничного оформления выдано предписание об отмене всех протоколов и повторном рассмотрении первых частей заявок», – говорится в сообщении ведомства. Ранее победителями были признаны «Норд-Дизайн» и «ОМ-Консалтинг».

Напомним, «Техмаш» уже бывал фигурантом антимонопольного спора с ГЦРП. В октябре УФАС приостановило аукционы на новогоднее оформление Петербурга на 38 млн рублей — в том числе по жалобе компании.





