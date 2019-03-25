Контракт на 3 станции фиолетовой линии метро продлили до декабря 2019 года, а 2 станции коричневой ветки подорожали на полмиллиарда

Дирекция транспортного строительства и компания «Метрострой» подписали дополнительные соглашения к госконтрактам на строительство коричневой и фиолетовой линий подземки. Оба документа имеются в распоряжении редакции «Фонтанки».

Допсоглашение к госконтракту на возведение станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» продлевает действие соглашения до 25 декабря 2019 года. При этом в документе подчеркивается, что все работы по строительству «Метрострой» должен выполнить до 31 августа 2018 года. Также бумага сообщает, что компания получает аванс в размере 500 млн рублей, несмотря на наличие непогашенного авансового платежа в размере 1,3 млрд рублей.

В то же время допсоглашение к контракту на возведение станций «Путиловская» и «Юго-Западная» по Красносельско-Калининской линии метро увеличивает цену контракта с 37,2 млрд рублей до 37,7 млрд рублей. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что дополнительные средства закладываются на случай непредвиденных расходов. Как следует из календарного графика, сроки открытия станций остаются старыми – несмотря на почти годичное отставание от плана, все работы на станции планируется завершить в июне 2022 года.

Подписанию допсоглашений предшествовал выпуск правительственных постановлений, которые сделали изменение контрактов легитимным. «Фонтанка» рассказывала о том, как традиционный строитель городской подземки и Смольный пришли к миру после непродолжительной войны.





