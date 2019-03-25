Эфиопия намерена наводнить российский рынок высококачественным кофе

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Российскому бизнесу предложат наладить прямые поставки одного из самых высококачественных кофе в мире от производителей Эфиопии. Вопросы взаимодействия обсудят на Российско-Эфиопском торгово-инвестиционном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля этого года.

Представители Эфиопии подчеркивают, что готовы к выходу на российский рынок, и что российские партнеры представляют для них особый интерес с точки зрения реализации совместных проектов по импорту кофе из страны, которая является родиной арабики и где кофе выращивают более тысячи лет.

На Форуме расскажут о сортах кофе, произрастающего в Эфиопии, о способах его обжарки и методах классификации кофейных зерен.

Кроме того, в формате «В2В» на Форуме будут работать секции по направлениям поставок на российский рынок цветов, бобовых и масличных культур, специй. Также будут обсуждаться перспективы российских инвестиций в сферы строительства, добычи минеральных ресурсов, производства строительных материалов и агрохимических удобрений для Эфиопии, перспективы туристического сектора этой страны.

Форум состоится 11 апреля в 10:00 в здании Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты по адресу ул. Чайковского д. 46-48. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Для участия необходимо заполнить электронную форму на сайте.