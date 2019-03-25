Росмолодежи разрешили блокировать сайты, опасные для несовершеннолетних

Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решение о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия». Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит поправки в прежнее постановление кабмина, которое регулировало правила ведения единого реестра запрещенных сайтов. Закон о незамедлительной блокировке сайтов, на которых содержится побуждающая детей к опасным действиям информация, был внесен в Госдуму в мае 2018 года и направлен, в том числе, на борьбу с колумбайн-сообществами в сети.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект 18 декабря 2018 года. Поправки были внесены в два федеральных закона — «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Полномочиями принятия решений о блокировке сайтов в настоящее время наделены такие ведомства, как МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба (ФНС), Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор (РКН). При этом сайты также могут блокироваться на основании судебных решений.





