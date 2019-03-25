В Петербурге снова эвакуируют «Континенты». Людей выводят из ТРЦ на Стачек, Звёздной и Байконурской

Персонал и покупатели торгово-развлекательных комплексов в Кировском, Приморском и Московском районах Петербурга третий день подряд по тревоге отправляются на вынужденную прогулку.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», около половины пятого вечера 25 марта массовый исход людей замечен в ТРЦ «Континент» на проспекте Стачек. Примерно в это же время, по словам пользователей, опустели комплексы рядом со станциями метро «Звёздная» и «Пионерская». Вероятно, на прогулку отправятся и из четвёртого одноимённого ТРЦ – на Бухарестской.

Отрабатывать экстренный выход из комплексов персоналу и покупателям приходится с субботы. В выходные тревогу ТРЦ объявлял телефонный террорист с украинским акцентом. Накануне по его команде из торговых комплексов вывели больше 4 тысяч человек, бомбу не нашли.





