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Строительство
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25.03.2019 16:48
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Паркинг со скидкой от 250 тыс. рублей в комплексе «Европа Сити»

Паркинг со скидкой от 250 тыс. рублей в комплексе «Европа Сити»

ПАО «Группа ЛСР»

У жителей «Европы Сити» появилась возможность приобрести свое первое парковочное место со скидкой 250 тыс. рублей, второе будет со скидкой 350 тыс. рублей.

Акция действует до 30 апреля при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке от застройщика) и не суммируется с другими акциями и/или скидками.

Жилой комплекс бизнес-класса «Европа Сити» – яркая доминанта Петроградской стороны, решение для ценителей европейского стиля жизни и комфорта. Жилой комплекс объединяет 17 жилых корпусов и занимает площадь более 7 гектаров.

Востребованность «Европы Сити» у покупателей обусловлена рядом факторов. Во-первых, удобная локация рядом с метро «Петроградская». Во-вторых, удачная планировка территории – закрытое, свободное от автомобилей пространство, так как есть просторный подземный паркинг. На внутренней территории «Европа Сити» созданы зоны отдыха, велодорожка, прогулочный променад, детские площадки и свой детский сад с бассейном. Высокий уровень комфорта обеспечивают благоустроенные зеленые дворы, качественная инженерия зданий и удобные планировки.

В третьих, оригинальный внешний облик – современный и яркий, благодаря уникальной технологии декора вентилируемых фасадов. Фасады оформлены в единой стилистике, но каждый индивидуален – это дань петербургскому стилю застройки. В отделке фасадов использованы цветные керамические панели и плитка необычной текстуры, позволяющие визуально разделить протяженные здания на несколько. Автор архитектурной концепции комплекса – известный петербургский архитектор Евгений Герасимов.

*Акция распространяется на парковочные места стоимостью от 1 450 000 руб. при 100% оплате и от 1 500 000 в рассрочку от застройщика. Предложение действует с 25.03.2019 года до 30 апреля 2019 года. Организатора акции: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», ИНН: 7826090547, юр.адрес: 190031, г Санкт-Петербург, ул Казанская, д. 36 лит.Б, пом.29Н, (310); подробнее об организаторе, условия и порядке ее проведения можно ознакомиться на сайте www.lsr.ru или по тел 8 (812) 325 01 01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс "Европа Сити" – застройщик ОАО «СКВ СПб», проектная декларация на сайте  http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/evropa-siti/documents/

 

 

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