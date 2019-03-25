Серёга, он же Хвостик, уехал в клинику. Волонтёры забрали пса, которого хозяин оставил умирать на рельсах

Волонтёры забрали пса Серёгу, которого хозяин привязал к железнодорожным путям. Сейчас питомец едет в клинику, чтобы пройти там обследование.

Об этом 25 марта волонтёр Вероника Вершинина сообщила в соцсетях. Судя по всему, у Серёги появилось новое имя: теперь пса называют Хвостиком.

Напомним, пса, привязанного к рельсам, нашли рядом со станцией Антропшино в Гатчинском районе Ленобласти. Когда машинист освободил собаку, она вернулась к себе домой. Судя по диалогу, записанному активистами, хозяин хотел таким жестоким способом избавиться от стареющего питомца. После переговоров и суток раздумий владелец всё же отдал своего «друга» спасителям.





