Футболист «Зенита» Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране. Он вытаскивает из воды тонущих и собирает гуманитарную помощь

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун во время кратковременного отпуска принял активное участие в спасательной операции в иранской провинции Голестан, которая пострадала от наводнения. По данным местных властей, стихия уже унесла жизни 11 человек. Ещё 35 человек пострадали.

March 25 – Shiraz – #Iran

Today's devastating floods.

Regime bringing nothing but #40YearsOfFailure to country. pic.twitter.com/Ucgaqy1BJQ

— mahsti25 (@Metanat8) 25 марта 2019 г.