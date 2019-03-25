Пакет с «месивом из животных» во двор на юго-западе Петербурга принёс бездомный. Кроликами он хотел покормить собак

Пакет с останками кроликов во дворе дома в Красносельском районе оставил бездомный. Зоозащитницы приняли содержимое за убитых кошек.

Об этом «Фонтанке» стало известно 25 марта. Мужчина нашёл мешок с окровавленным содержимым на помойке. Внутри находилось то, что остаётся после раздела тушек кроликов. Останками животных горожанин решил накормить собак. Пакет он принёс к 36-му дому на улице Пограничника Гарькавого, где его 19 марта нашли зоозащитники. Активисты опознали в «месиве из животных» кошек, однако позже в администрации Красносельского района заявили, что это были кролики.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что полиция ещё проводит проверку для принятия процессуального решения.





