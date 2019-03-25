В Петербурге осуждён «друг» Жириновского, заработавший «на связях» 2,5 млн. Мошенника в нём признали после статьи «Фонтанки»

Суд Петербурга вынес второй приговор москвичу Кириллу Кузнецову, который представлялся полицейским человеком с влиятельными знакомыми и вёл переговоры о торговле конфискатом со скидкой. Эпизодов ему добавили читатели «Фонтанки».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 25 марта Куйбышевский районный суд признал Кузнецова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. С лета 2014 года он зарабатывал на петербуржцах, желавших по дешёвке приобрести автомобили и недвижимость. Иномарки с пробегом и квартиры предлагались едва ли не в полцены, а завлекательная скидка объяснялась служебными возможностями.

Покупателям Кузнецов представлялся сотрудником ГУ МВД Павловым с роднёй среди высокопоставленных чиновников антикоррупционного комитета центрального аппарата и рассказывал о распродаже конфискованного имущества. Ценой ниже рыночной соблазнились четверо. Квартиру за 1,2 млн рублей и автомобили ещё на 1,3 млн они так и не увидели, а в декабре 2015 года в герое публикации «Фонтанки» опознали «продавца».

Он сменил ассортимент и торговал уже карьерой, но опрометчиво предложил должность оперативникам «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска Петербурга. Решить кадровый вопрос обещал не без помощи Владимира Жириновского, другом и доверенным лицом которого будто бы являлся, за услуги просил 6 млн.







В мае 2016 года Куйбышевский суд приговорил его к условному сроку за покушение на мошенничество. В новом приговоре состоявшуюся афёру с автомобилями и квартирами оценили в 3 года 8 месяцев лишения свободы условно. Кузнецов признал вину.