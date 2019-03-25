«РосСтройИнвест» открыл продажи в третьем этапе ЖК NEW TIME

предоставлено ГК «РосСтройИнвест

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в третьем этапе жилого комплекса NEW TIME, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках третьего этапа в продажу выведена 321 квартира в корпусе 2.1. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 г.

В новом пуле квартир представлены студии, одно-, двух-, трех и четырехкомнатные квартиры. Минимальная стоимость квартиры в третьем этапе строительства начинается от 1,9 млн рублей. С выводом нового корпуса в продажу, в предложении «РосСтройИнвеста» снова появились видовые квартиры, из окон которых открываются панорамы на Юнтоловский заказник и Лахта-центр. Кроме того, в новом этапе покупателям доступны квартиры с отделкой.

Напомним, группа компаний «РосСтройИнвест» ведет строительство жилого комплекса комфорт-класса NEW TIME в Приморском районе в непосредственной близости от Изотовского сквера и Юнтоловского лесопарка. Район отличается хорошей транспортной доступностью – поблизости расположены удобные съезды на ЗСД и КАД, курсируют автобусы и маршрутные такси до станций метро «Комендантский проспект», «Пионерская» и «Старая деревня». В районе есть магазины и предприятия сферы услуг, торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, школы и детские сады, спорткомплексы и медицинские учреждения.

Большое внимание в ЖК «NEW TIME» уделено комфортной планировке квартир и мест общего пользования. Почти все квартиры имеют просторную лоджию, во многих квартирах предусмотрены вместительные зоны под шкаф-купе в прихожей или полноценные гардеробные, все санузлы запроектированы с местом для установки стиральной машины.

Внутреннее пространство жилого комплекса «NEW TIME» благоустроят, оборудуют видеонаблюдением. В самих дворах, свободных от машин, появятся детские площадки и зоны со спортивным инвентарем – для активного времяпрепровождения, а также прогулочные дорожки и места для «тихого» отдыха. Кровлю наземного паркинга благоустроят и озеленят для отдыха жителей.

В проекте предусмотрены велопарковки, а в парадных организуют помещения для хранения колясок. Благоустроят и зону вокруг комплекса – вдоль фронта улицы появится променад с газонами, магазинами и разнообразной торгово-бытовой инфраструктурой.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents