Албания до ноября отменит визы для россиян

Албания с 1 апреля по 31 октября 2019 года отменит визы для граждан России, сообщает 25 марта МИД РФ.

«Советом министров Республики Албания 27 февраля было принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября 2019 г. право безвизового въезда в страну. Данные правила будут применяться в отношении граждан России – владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней», – говорится в сообщении МИД.





