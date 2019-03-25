В Петербург идёт жара. Апрель станет месяцем проверки теплосетей

Месяц испытаний тепловых сетей ожидает Петербург в ближайшей перспективе. Так, ГУП «ТЭК» будет проверять трубы на прочность с 28 марта по 25 апреля. Это значит – в квартирах станет жарче, а на улицах возможно пробуждение гейзеров.

Специалисты протестируют сотни километров тепловых сетей от 16 теплоисточников в 7 районах города: Центральном, Василеостровском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском, Колпинском, Пушкинском районах Санкт-Петербурга, а также Тосненском районе Ленобласти.

ГУП «ТЭК» опубликовал график работ на ближайшие дни. 28 марта станет жарко в границах улиц КИМа, Уральской и Одоевского на Васильевском острове. 2 апреля жара придёт в дома, ограниченные улицей Южной и Лагерным шоссе. В это же время сети проверят в границах Окраинной, Сосновой и Рябовского шоссе.

3 апреля работы будут проводиться на котельной в Пушкине. Гейзеры могут забить на территории в границах Комсомольской, Сапёрной и Камероновской. В это же время специалисты проверят сети в центре. Течь будут искать между Большой Морской и набережной Фонтанки.







Жителей и гостей Петербурга просят незамедлительно сообщать о парении, не пытаться проехать или пройти через завесу пара, так как он может скрывать провал грунта.