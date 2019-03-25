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Авто
25.03.2019 16:31
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В ожидании очередного перепада температур областные дорожники получили дневную норму ремонта дорог

 

Зима по-прежнему не желает уходить из Ленинградской области. Дорожники готовятся к очередному заморозку с гололедом и перепаду температур с дождем и снегом. Между тем в «Ленавтодоре» прописали дневную норму для срочных ремонтов дорог, пришедших в негодность из-за погоды.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе областного управления по транспорту, за минувшие выходные дорожники очистили от снега 500 километров проезжей части и обочин и сбросили 200 километров снежных валов. На линии круглосуточно работали 162 единицы спецтехники.

В последнюю неделю марта в Ленобласти вновь ждут гололедицу и снег с дождем. Самый сильный перепад температур ожидается уже 26 марта: по прогнозу, с минус 9 воздух прогреется днем до плюс 4 градусов. Дорожный комитет области поручил районным ДРСУ подготовить солевые растворы, чтобы можно было быстро обработать самые загруженные трассы Всеволожского, Выборгского и Гатчинского районов. Во вторник на дорогах будут дежурить патрульные службы.



В то же время в ГКУ «Ленавтодор» прописали региональным дорожным службам ежедневный показатель по ремонту деформаций асфальта, вызванных перепадом температур.

«Настоятельно рекомендую обратить внимание на два момента: в день необходимо ремонтировать не менее пятисот квадратных метров. Это минимальная планка. С наступлением устойчивого тепла она будет повышаться. Кроме того, нельзя допускать застоя воды на проезжей части, иначе качество ремонта будет сильно страдать», — отметил директор «Ленавтодора» Денис Седов на видеосовещании с директорами районных ДРСУ.

Помимо этого комитет по дорожному хозяйству Ленобласти вводит для руководителей ДРСУ персональную ответственность за выполнение ямочного ремонта. Об этом заявил председатель ведомства Юрий Запалатский, пояснив, что от этого зависит безопасное движение транспорта.

За выходные на областных дорогах было отремонтировано около 1000 квадратных метров асфальта. 26 марта в Киришах пройдет совещание директоров ДРСУ. Директора государственных предприятий должны будут отчитаться о готовности к срочным ремонтам, наличии персонала, техники и материалов.

В диспетчерской службе ГК «Ленавтодор» работает круглосуточная «горячая линия», где принимают звонки от водителей по качеству обслуживания региональных магистралей: 8(812) 251-42-84.

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