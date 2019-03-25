Кто такой «Trendy hunter»*

LEGENDA Intelligent Development

Мы уже рассказывали о том, что такое жилье бизнес-класса, а сейчас открываем серию материалов о четырех типах покупателей такого жилья по версии LEGENDA: «trendy hunter»*, «опытном бизнес-потребителе», «заботливом родителе» и «бывалом прагматике».

Trendy hunter* – это покупатель, которому претит все «типовое». Стандартная квартира в типовом доме на 3-й улице Строителей – это немыслимый для него вариант. Хантер ищет не только «особенного» для себя, но и озабочен тем, как его дом выглядит в глазах важного для него общества. И в идеале, конечно, чтобы неизгладимое впечатление на друзей и знакомых производила не только квартира (некоторые считают, что при наличии денег любую халупу можно перепланировать и нафаршировать дизайнерской мебелью, но это не так!), но и дом, и район, и окружение. Перефразируя известную цитату Чехова: «В доме все должно быть прекрасно – и интерьер, и соседи, и вид из окна».

Он настоящий эстет с обостренным чувством современности. Мыслит актуально и знает последние тенденции в сферах, которыми увлечен. Хантера нужно удивить и даже немножко влюбить в его будущий дом, и если это удалось, то он не будет колебаться и искать альтернативы. Единожды представив себе картинку своей будущей жизни в этом доме, он уже не сможет отказаться от этой красивой мечты. В своих мыслях он уже стоит на террасе с видом на Троицкий и Исаакиевский соборы или чуточку снисходительно поправляет гостей, называющих огромное круизное окно в его гостиной «круглым». «Пойдемте, я покажу вам библиотеку на втором этаже», – тоже из лексикона Тренди Хантера, ставшего хозяином роскошной двухуровневой квартиры с двойным светом и потолками высотой 7 метров. От демонстрации функций и возможностей современного Ip-домофона гости просто выпадут в осадок.

Особый шик – блеснуть знанием имен архитекторов, чьи шедевры видны из окон, пригласить друзей прогуляться по променаду и рассказать историческую байку о скульптурах быков, выполненных знаменитым скульптором Демут-Малиновским и украшающих центральной вход в жилой комплекс.

*Тренди Хантер

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