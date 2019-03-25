Историю поисков заблудившейся в Ленобласти пятиклассницы изучит Следственный комитет

Следственный комитет изучит обстоятельства пропажи 11-летней лыжницы из Петербурга во время тренировки в Ленобласти.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц детского лагеря, ответственных за проведение тренировочных мероприятий с участием несовершеннолетних и их безопасность», – отметили днем 25 марта в ведомстве, добавив, что на место выехали следователи и криминалисты.

Как уже рассказывала «Фонтанка», ЧП произошло 24 марта в лагере «Пионер» на берегу Лемболовского озера. Группа из 20 юных спортсменов вместе с тремя тренерами вышла в лес в шестом часу вечера. В восемь стало известно, что 11-летняя петербурженка потерялась, а в полицию руководство лагеря обратилось около одиннадцати часов. Этот факт особо отмечают в СК, рассказывая, что сначала пятиклассницу искали педагоги, но безуспешно.

В Следкоме отмечают, что в больницу девочка, которую в четыре утра нашел отчим, поступила с признаками переохлаждения.





