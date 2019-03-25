Интернет-провайдеры просят освободить их от обязанности платить управляющим домами за разрешение проложить свои кабели

В Минкомсвязь поступило официальное письмо от четырех крупных компаний и одного объединения провайдеров, которые просят поддержать законопроект об упрощении доступа в жилые дома. Провайдеры не хотят платить 10 млрд рублей в год за разрешения от управляющих организаций на прокладку кабелей в квартиры. Письмо опубликовал в пересказе в понедельник, 25 марта, «Коммерсантъ».

Письмо на имя главы Минкомсвязи Константина Носкова подписали «МегаФон», МТС, «Вымпелком» («Билайн»), «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть». Законопроект об упрощении доступа операторов к общему имуществу жилых домов поступил в Госдуму в конце декабря. Проект предполагает доступ, в том числе, безвозмездно и без договора.

Однако Минстрой РФ в отзыве на проект предложил обязать операторов заключать договоры с управляющими домами, а Минкомсвязь ранее поддерживало договорную систему.

Если платить каждому дому за право на доступ, пишут провайдеры, платежи могут составить 10 млрд рублей, или 300 рублей на абонента, в год. Обязательное требование заключать договоры и платить, настаивают авторы письма, «отрицательно скажется на конкуренции и, как следствие, качестве и цене услуг».







В Минкомсвязи письмо пока не комментируют. В Минстрое «Коммерсанту» сообщили, что готовы поддержать законопроект при условии его доработки. Там считают, что управляющие организации должны получить полномочия по заключению договоров с операторами без необходимости утверждения на общем собрании собственников. Свободный доступ провайдеров на чердаки в Минстрое считают недопустимым, в том числе из-за опасений по поводу «антитеррористической защищенности» домов.

Сейчас вопрос – платить или не платить – решается по договоренности между провайдером и управляющей компанией или объединением собственников жилья, и это удобно всем, говорят «Фонтанке» в петербургской саморегулируемой организации «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере».