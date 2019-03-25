БФА-Девелопмент: 27 лет в строю и на стройке

БФА-Девелопмент

ГК «БФА-Девелопмент» отметила день своего основания. Компания давно и прочно связана с Петербургом, известна своими проектами по реставрации, восстановлению и приспособлению памятников архитектуры, активно строит и управляет коммерческой и жилой недвижимостью.

За время работы с 1991 года компания стала знаком стабильности, трудолюбия и стойкости, кризисы преодолены без потери качества проектов, коллектив сохранен. В компании сильны семейные и корпоративные традиции – преемственность строительного дела укрепляется не только в проектных бюро и на стройплощадках, но и на великолепных корпоративных мероприятиях, спортивных состязаниях, праздниках, экскурсиях.

В 27-ой день рождения БФА-Девелопмент благодарит своих партнеров за долгое и плодотворное взаимодействие, своих покупателей – за доверие и выбор квартир в доме на ул. Ждановская, 45, жилых комплексах «Огни залива», «Коломяги Плюс», «На Гребецкой», «Академ-Парк»; арендаторов бизнес-центров «Восстания, 18», «Линкор», «Некрасова, 14» – за взаимовыгодное сотрудничество; гостей Residence Hotel & SPA в Репино – за преданность курорту и изысканный вкус.

Людмила Коган, генеральный директор ЗАО «БФА-Девелопмент»: «Сегодня БФА-Девелопмент – это строительный холдинг, состоящий из 12 компаний. Главным достижением считаем то, что все финансовые кризисы этих 20-ти с лишним лет остались позади, а мы смело смотрим в будущее».

ЖК на ул. Ждановская, 45 – застройщик ООО «Леонтьевский мыс», проектная декларация на сайте http://www.bfa-d.ru/objects

ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents

ЖК «Коломяги Плюс» – застройщик ООО «НОВОКОЛОМЯЖСКИЙ 17», проектная декларация на сайте http://www.bfa-d.ru/objects

ЖК «На Гребецкой» - застройщик ЗАО «БФА-Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.bfa-d.ru/objects

ЖК «Академ-Парк» - застройщик ООО «ЗЕНИТ-СтройИнвест», проектная декларация на сайт http://www.akadem-park.ru