В ЛДПР опровергли выдвижение Стаса Барецкого в губернаторы Петербурга

Руководитель петербургского отделения ЛДПР – депутат Законодательного собрания Олег Капитанов опроверг заявление шоумена Стаса Барецкого о поддержке партией его в качестве кандидата в губернаторы. Ранее шоумен заявлял, что он договорился с лидером партии Владимиром Жириновским.

«Все решения принимаются после объявления выборов, кандидата от партии выбирает высший совет и координационный совет ЛДПР в Петербурге. Я о его выдвижении ничего не знаю. Если бы это было так, конечно, меня бы об этом предупредили», – рассказал Капитанов.

В опросах, которые в течение последних месяцев проводил ВЦИОМ, именно Капитанов значится как возможный конкурент на выборах Александру Беглову. По данным «Фонтанки», ЛДПР намерена выдвинуть его кандидатуру.

25 марта портал НСН сообщил о том,что шоумен Стас Барецкий собирается в губернаторы Петербурга. «На выборах губернатора Санкт-Петербурга я буду баллотироваться от партии ЛДПР в качестве губернатора. Владимир Вольфович одобрил и поддержал мое решение, так как я являюсь старейшим участником партии и состою в её рядах с 2000 года», — цитировали журналисты артиста.





