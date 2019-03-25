Спрос на первичном рынке в I квартале сохранился на высоком уровне 2018 года

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», спрос на первичном рынке недвижимости Петербурга и пригородов сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. К концу первого квартала объем продаж, по прогнозам экспертов, составит около 1 млн кв. м.

«Наибольшей популярностью в объектах класса "масс-маркет" в первом квартале пользовались студии площадью 24–26 кв. м средней стоимостью 2,5–2,9 млн руб., 1-комн. квартиры 34–36 кв. м по цене 3,5–4 млн руб., 2-комн. квартиры метражом 54–59 кв. м средней стоимостью 5,5–6,5 млн руб.», – рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Бюджеты сделок в объектах высокого комфорт-класса были выше как минимум на 15–20%, чем в масштабных проектах, реализуемых на территории целых микрорайонов. Чаще всего покупки в сегменте «комфорт+» совершались в объектах в зонах редевелопмента. В первом квартале высоким спросом пользовались локации возле Октябрьской наб., пр. Обуховской Обороны, станций метро «Фрунзенская», «Черная речка», «Лесная».

«В целом же на первичном рынке за I квартал 2019 года средний бюджет покупки в массовом сегменте увеличился на 3% по отношению к концу года. На уровне 3,5% фиксируется повышение средней цены предложенияв классе "масс-маркет" в Санкт-Петербурге и пригородах», – добавила Ольга Трошева.