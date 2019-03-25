ФСИН России предлагает сортировать мусор в колониях-поселениях. Навык уже отточен у петербургских заключённых

Федеральная служба исполнения наказаний России предлагает перерабатывать бытовые отходы в колониях-поселениях. Об этом 25 марта сообщил директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он отметил, что опыт в этом деле у ведомства есть, пишет ТАСС.

«Положительная практика привлечения осужденных к этим работам имеется в управлениях ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республике Крым и городу Севастополь, Алтайскому, Приморскому краям, Кемеровской, Нижегородской, Омской областям», – отметил глава ведомства, добавив, что там переработка твердых бытовых отходов (ТБО) идет на оборудовании, предоставленном коммерческими фирмами.

Корниенко уточнил, что на сегодняшний день служба может разместить на своих площадях около 100 единиц производственного оборудования, а новые пункты для переработки мусора дадут работу почти двум тысячам заключённых.







Директор ФСИН добавил, что ведомство уже предварительно договорилось с региональными операторами в Адыгее, Республике Алтай, Брянской, Владимирской областях и некоторых других регионах по трудоустройству осужденных. Также специалисты изучили возможности работы таких предприятий с участием осужденных в Карелии, Калмыкии, Ставропольском крае, Иркутской, Омской и Орловской областях.