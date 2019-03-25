«Они выглядят просто смехотворно». МИД РФ прокомментировал итоги расследования о «российском вмешательстве» в выборы Трампа

Министерство иностранных дел России выразило надежду, что в США наберутся смелости официально признать отсутствие «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией в ходе его предвыборной кампании, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Соответствующий комментарий размещён на сайте дипведомства 25 марта.

«Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого «сговора», но и все инсинуации о «российском вмешательстве» – не имеющая под собой оснований злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе в США. Тогда, наверное, в этой истории будет все же поставлена точка», — говорится в сообщении МИД.

«Что касается подготовленных в прошлом году, чтобы хоть как-то оправдать бесполезную деятельность огромной следственной бригады, обвинительных заключений в отношении 25 российских граждан, то они выглядят просто смехотворно. Политическая мотивированность этих дел настолько очевидна, что их невозможно охарактеризовать иначе, как позор американской юстиции».

Накануне генпрокурор США Уильям Барр направил в конгресс отчет о результатах расследования Мюллера, в котором говорится, что спецпрокурор не обнаружил свидетельств сговора и координации между избирательным штабом Трампа и Россией. Мюллер вел расследование «сговора» между Трампом и Россией с 2017 года. В Москве и Вашингтоне категорически отрицали подобные обвинения.





