Росавиация ограничила сертификат авиакомпании Nordwind

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind из-за претензий к обеспечению безопасности полетов, следует из сообщения ведомства от 25 марта.

Агентство указывает, что ограничения введены «в части аннулирования специальных разрешений, указанных в эксплуатационных спецификациях, касающихся полетов с применением правил ETOPS на всех воздушных судах эксплуатанта». По нормам ETOPS маршрут двухмоторного самолета должен быть построен таким образом, чтобы он постоянно находился в пределах определенного времени полета до ближайшего аэродрома, где можно было бы совершить аварийную посадку в случае отказа одного из двигателей.

«Согласно ФАП 128 от 31.07.2009, полет увеличенной дальности (ETOPS) – любой полет, выполняемый самолетом с двумя газотурбинными силовыми установками, при котором время полета с крейсерской скоростью (в условиях МСА и в штилевых условиях) при одной неработающей силовой установке от какой-либо точки маршрута до соответствующего требованиям запасного аэродрома превышает 60 минут», – разъясняет Росавиация.

«Решение принято комиссией по результатам внеплановой проверки эксплуатанта в феврале 2019 года, которая выявила несоответствие в прохождении обучения по программе подготовки пилотов авиакомпании для допуска к полетам по правилам ETOPS, случаи выполнения полетов на воздушных судах, не прошедших техническое обслуживание, а также отсутствие необходимого количества технического персонала в авиакомпании», – заявили в федеральном агентстве.

Там также отметили, что ограничение «не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов». Несмотря на ограничение, Nordwind может продолжать выполнять полеты.





