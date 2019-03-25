Мелким магазинам, офисам и кафе разрешили получать деньги за экономию электричества

Малый бизнес, небольшие торговые точки, офисы, рестораны, любые небольшие, розничные потребители электроэнергии смогут получать деньги за снижение нагрузки на сеть в пиковые часы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, рассказывает 25 марта РБК со ссылкой на документ. https://www.rbc.ru/business/25/03/2019/5c94b3e09a7947e26de8a5b9

Механизм управляемого потребления электроэнергии формально работает с 2017 года, но до сих пор участвовать в нем могли только крупные предприятия, игроки оптового рынка мощности. Теперь правительство предоставит такую возможность и мелким потребителям, которые не являются игроками оптового рынка, а платят за электроэнергию, как население, сбытовым компаниям. Разрешение для мелких потребителей должно заработать с середины 2019 года, и до конца года объем максимальной разгрузки составит 50 МВт, говорится в постановлении правительства.

Механизмом для крупных предприятий фактически воспользовались только заводы «Русал» Олега Дерипаски, Предполагалось, что они будут разгружать мощности три-пять раз в месяц, но на практике заводы снижали потребление всего шесть раз в 2017 году, а в 2018-м — ни разу. Максимальное снижение составило 42 МВт, в итоге «Русал» получил назад от продавцов электроэнергии около 50 млн рублей.

Стимуляция деньгами снижения потребления под названием demand response (управление спросом на электроэнергию) используется как альтернатива строительству новых электростанций или как способ сэкономить на дорогих энергоблоках, которые нужны энергосистеме страны всего несколько часов в год. В то время как за их обслуживание потребители электричества платят все 12 месяцев, объяснил РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сокращая потребление электроэнергии в пиковые часы, участники demand response, по мнению эксперта, снижают и общую цену электроэнергии в стране.

Пока правительство вводит переходный период, чтобы отработать механизм оплаты и понять, будет ли спрос на услугу. К сентябрю 2020 года Минэнерго должно доложить кабмину о том, целесообразно ли развивать управляемое потребление в России, говорится в пояснении к постановлению правительства.





