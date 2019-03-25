Пайщикам ЖК «Альпийская деревня» не удалось снять арест с земли под долгостроем. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции

Участок земли под незавершенным малоэтажным жилым комплексом «Альпийская деревня» во Всеволожске подпал под арест из-за долгов застройщика, «АйЭмДэ групп». Жилищно-строительный кооператив, в который объединились пайщики, проиграл апелляцию о снятии ареста с земли. Об этом 25 марта сообщает портал NSP.ru https://nsp.ru/news/20420-reklama-ostanovila-stroiku.

Разрешение на строительство трех очередей ЖК на 711 квартир «АйЭмДэ групп» получила в 2015 году. Привлекать средства в проект начали за два года до этого по корпоративной схеме, ЖСК «Альпийская деревня» и «Альпийская деревня-2». Застройщик получил от кооперативов 309,4 и 228,2 млн рублей соответственно.

В 2017 году пайщики заключили с застройщиком договор об аренде земли под ЖК с правом последующего выкупа. Добиваться заключения сделки по приобретению участка кооперативам пришлось через суд.

В конце позапрошлого года суд наложил запрет на любые регистрационные действия в отношении земельного участка, который юридически до сих пор принадлежит застройщику. Решение было принято по иску компании «ИА РиалВэб», которому «АйЭмДэ групп» задолжала почти миллион рублей за рекламные услуги.

Суд счел, что право собственности возникает с момента регистрации сделки, поэтому сам по себе договор купли-продажи не позволяет ЖСК через суд требовать снятия ареста с земли. В ноябре 2018 года кооперативы проиграли первую инстанцию, решение которой 20 марта поддержала апелляция.





