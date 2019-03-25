«Сыт этой работой». Валерий Шиян покидает жилищный комитет после тяжелой зимы и перед тяжелыми выборами

Врио губернатора Александр Беглов принял отставку главы жилкома Валерия Шияна. Чиновнику припомнили снег и ремонт и уже дежурно пригрозили силовиками.

Валерий Шиян//Роман Пименов/Интерпресс

Об увольнении Валерия Шияна стало известно 25 марта перед началом заседания правительства Петербурга. Врио губернатора Александр Беглов, полистав бумаги, заявил, что хочет снять с повестки вопрос о капитальном ремонте домов. Причиной он назвал намерение подготовить и внести в парламент законопроект, который бы перераспределил полномочия между ведомствами и обязал бы комитет по государственному контролю и охране памятников ремонтировать исторические фасады. Сейчас за капремонт всех фасадов отвечает Фонд капитального ремонта, подведомственный жилищному комитету.

«Безобразие, что там творится. Фасады не в том состоянии находятся. На Миллионной карниз отвалился. На Малой Посадской вместо объёмного изображения сделали трафаретное, плоское. Жители высказывают претензии и они справедливы», – гневался Беглов.

О возможной причине отмены обсуждения вопроса о капремонте стало известно спустя минуту. Сделав паузу, Беглов заявил, что «принимает отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна» (он в числе прочих должен был выступить с докладом как раз по вопросу капремонта). Позже на сайте Смольного появилась формулировка: «За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга». Кроме того, пресс-служба добавила, что некие материалы переданы в правоохранительные органы.

После заседания правительства сам Шиян сообщил журналистам, что теперь пенсионер (ему 60 лет). «Согласно статье №39 Конституции РФ, имею право на социальное обеспечение по возрасту. Я пенсионер». При этом он извинился перед горожанами за то, что в чем-то мог не оправдать их ожиданий, и подчеркнул, что это было неумышленно.







На вопрос о том, что он знает о недовольстве своей работой и передаче дел в правоохранительные органы, Шиян предпочел не отвечать.

«Дай вам бог дожить до пенсии, уйти в нормальном состоянии и еще думать о какой-то работе, но не такой напряженной, как председатель жилищного комитета», – откланялся чиновник и добавил, что на государственной службе сейчас себя не видит, «сыт этой работой». «Сначала надо отдохнуть, поработать на даче, сейчас как раз сезон, – по-диоклетиановски рассуждал Шиян. – А летом надо подумать. С удовольствием продолжу по своей основной специальности, я инженер-строитель».

Спокойствие уже бывшего председателя жилищного комитета собеседники «Фонтанки» в городском правительстве объяснили просто: «Он уже месяц просится в отставку, какие фасады? Ну вы о чем?».

По данным «Фонтанки», заявление Шияна об отставке легло на стол Александра Беглова еще 14 февраля. Но «Уйти спокойно не дадут сейчас никому, – рассуждает еще один чиновник Смольного. – На тебя повесят все: и твою вину, и чужую, и если соберешься уходить, и если решишь остаться. Выборы...»

Увольнения с комментариями от пресс-службы об отправке документов в правоохранительные органы стали тенденцией для Смольного. С похожими формулировками за последнее время были уволены председатель комитета по печати Сергей Серезлеев и глава «Водоканала» Евгений Целиков. Их отставку сопроводили цитатами из отчетов проверок Контрольно-счетной Палаты. Хотя заявления об отправке документов в правоохранительные органы без дополнительных пояснений звучали странно: все итоги своей работы аудиторы палаты и так направляют по этому адресу. По «Водоканалу», например, по данным «Фонтанки» бумаги пересылали даже главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, но немедленной реакции не последовало.

Еще в декабре и январе отставки обходились без правоохранительных органов и сопровождались лишь критическими публикациями в СМИ. Уходивший вице-губернатор Игорь Албин даже обращался к Беглову.

Впрочем, Шияну от репортеров тоже досталось. В конце февраля телеканал «Россия24» выпустил сюжет об уборке Петербурга от снега. Новых фактов, которые могли бы стать причинами снежного коллапса в городе, журналисты не нашли, зато, вопреки представлениям о цензуре в СМИ, в сюжете яростно ругали петербургских чиновников. Те якобы саботировали работу, их подчинённые списывали уборочную технику, а дворники вместо работы устраивали фотосессии. Для большей достоверности в сюжете приводился комментарий главы некого ТСЖ, который раньше работал в жилкомсервисе (номер не указывается). Мужчина рассказывает на камеру, как в том ЖКС гендиректор сразу переводил деньги жителей на счета коммерческой структуры, принадлежащей его дочери. Жилищному комитету в телесюжете достается за парковку: возле него зачастую можно увидеть дорогие автомобили. А у подчинённых Шияна, отметили репортеры, часто проходят обыски. На видео журналист ведёт председателя комитета ко двору, чтобы показать, что он не убран, встречает случайную прохожую, которая опровергает это утверждение, но все равно ругает жилищников. Шиян же в ходе сюжета не успевает вставить и слова.

После выхода сюжета Александр Беглов поручил создать в Смольном рабочую группу, которая как раз и должна выявить злоупотребления. По данным «Фонтанки», в её состав входят представители всех правоохранительных органов, в том числе ФСБ, а также сотрудники комитета по финансовому контролю Смольного. Группа заседала уже дважды, и, вероятно, по итогам ее работы стоит снова ждать отставок.

Напомним, на фоне заваленного снегом города в Смольном наконец вслух заговорили о том, что существующего финансирования просто не хватает, чтобы нормально убирать улицы, дворы и крыши Петербурга. Помимо финансовых называли и организационные проблемы — в частности, тот же Шиян предлагал передать ответственность по уборке «лоскутного одеяла» внутриквартальных территорий на районный уровень.

Но вообще Валерию Шияну довелось управлять комитетом аккурат в течение сравнительно малоснежной восьмилетки. Он был назначен осенью 2011 года и сменил Юрия Осипова (тому как раз достались две особо снежные зимы, после которых в Петербурге сменился губернатор). Стремительный карьерный взлет Шияна, полковника госбезопасности и на тот момент заместителя главного инженера «Петербурггаза», связывали с совместной с Георгием Полтавченко работой в налоговой полиции.

Без стихийных бедствий (вплоть до последней зимы) чиновнику все равно было о чем волноваться. Осень-зима 2012 года прошли под знаком кровельного дела. Сотрудники управления экономической библиотеки заходили в жилком, госжилинспекцию, районные жилищные агентства и несколько жилкомсервсисов. Перед этим силовики натурально карабкались на крыши города, сличая документы по ремонту крыш и чердаков с реальной картиной. В ряде случаев нашли причины для возбуждения уголовных дел по мошенничеству. При этом веерные обыски собеседники «Фонтанки» связывали с обновлением губернаторской команды, ведь интересовали силовиков в основном события времен Валентины Матвиенко. Сейчас в городе, по сути, сложилась аналогичная ситуация.

Никуда не девались и традиционные для Петербурга циклические темы — вроде «перетопа» в квартирах, неверно рассчитанных квитанций, сосулек. С 2014 года добавилась еще одна — именно при Шияне в городе заработал Фонд капремонта жилых домов, который выступил профильным региональным оператором . Запускали новую систему тяжело: в конфликте между комитетом и курирующим вице-губернатором Владимиром Лавленцевым, под напором жалоб со стороны жителей, и опять же не без участия экономической полиции, которую заинтересовала работа по паспортизации городских зданий.

Первый год вышел трудным, затем фонд наращивал показатели по объемам работ и по собираемости взносов с населения. В 2015 году его возглавил также выходец из жилищного комитета Денис Шабуров. Вопросы по качеству ремонта исторических зданий возникли к региональному оператору практически сразу, а в 2017 году Георгий Полтавченко резко высказался в адрес реставраторов, не знающих слов «атланты» и «кариатиды». Тогда же и возникла идея передать наиболее сложные фасады КГИОП, которую сегодня повторил Александр Беглов. Фонд был, в общем, и не против: квадратный метр исторического фасада может обходиться в 3 раза дороже, чем обычный, а памятники — съедать значительную часть финансирования на год. Оставалась пара вопросов: во-первых, если сложный дом уходит из программы капремонта и попадает в КГИОП — взносы граждан на него уже не пойдут. Во-вторых, не ясно, кто будет заниматься дворовыми фасадами охраняемых зданий.

Еще одна тема, которая сопровождала главу жилкома в течение работы – взаимоотношения с управляющими организациями. Два года назад Шиян рассказывал «Фонтанке», что город «закончил с экспериментами» по передаче жилого фонда частным компаниям. Однако один из самых громких таких экспериментов, эхо которого звучит до сих пор, был проведен как раз при Шияне. Речь идет о коммунальном кризисе на Васильевском острове, связанном с банкротством жилкомсервиса № 2. В итоге история обросла уголовными делами, а 600 домов разделили между малоизвестными на тот момент компаниями «Мир» и «Возрождение». В 2016 году силовики по мотивам этого разделения провели серию обысков и отправили руководителей управляющих организаций по домашний арест.

На место Валерия Шияна уже прочат главу Колпинского района Анатолия Повелия. На данный момент он находится в отпуске. Источники в районной администрации заверили «Фонтанку», что глава района не собирается никуда уходить и после отпуска вернётся на своё обычное место работы. Интересно, что совсем недавно в Жилищный комитет перешёл на работу экс-глава Фрунзенского района Валерий Сапожников. Его уволили по итогам проверки Бегловым качества уборки снега в районе. Безработным Сапожниклв был недолго, и после восторженной характеристики спикера парламента Вячеслава Макарова (а до Фрунзенского Сапожников работал в Петроградском районе, округе Макарова) его взяли в Жилищный комитет на «мусорную тему». Ряд собеседников «Фонтанки» не исключили, что Сапожников может занять место Шияна. «В отличие от Повелия, у него колоссальный опыт», – заметили они. Чем-то неожиданным такой кадровый не станет: в последние месяцы в Смольном уже не единожды перемещали руководителей: из районов в комитеты и обратно, и даже из вице-губернаторов в главы районов.

Ксения Клочкова,

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»