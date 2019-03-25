В Летнем саду зацвели подснежники. У петербуржцев есть неделя, чтобы полюбоваться первоцветами

Первые подснежники расцвели в петербургском Летнем саду. Об этом 25 марта сообщает официальная группа сада в соцсетях.

«Неделя только началась, а у нас две прекрасные новости. В Летнем саду распустились первые подснежники! А это значит, что в Петербург официально пришла весна!» – сообщают сотрудники.







У петербуржцев есть неделя для того, чтобы увидеть первоцветы своими глазами – 1 апреля Летний сад закроют на просушку. Однако подснежники распустились не только в парках, но и в обычных двориках. Так, например, белые бутоны были замечены на улице Савушкина.

А в Ботаническом саду от первоцветов разбегаются глаза. Пользователи с радостью делятся весенним великолепием в соцсетях.