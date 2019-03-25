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Деньги
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25.03.2019 14:53
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Мужчины-клиенты банка «Санкт-Петербург» потратили на подарки на 46.5 миллионов рублей больше, чем женщины

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал покупки клиентов, совершенные 14 февраля, 23 февраля, 8 марта и накануне праздников. Клиентов банка праздники побудили на новые транзакционные рекорды.

День всех влюбленных – 14 февраля – не стал для клиентов банка аномально затратным. Единственное отличие от обычного дня – то, что мужская половина клиентов почти сравнялась по сумме дневных расходов с женской, тогда как в обычные дни женщины тратят в среднем на 12% больше.

В день защитника Отечества и накануне дамы, конечно, потратили больше мужчин. Женщины подтвердили сложившиеся по поводу лучших подарков для защитников стереотипы. Среди покупок прекрасной половины клиентской базы в ТОП-10 категорий со значительным перевесом относительно будней вошли магазины одежды (7.4% от всех трат клиентов-женщин против 2% в обычный день) и магазины косметики (3.8% против 1.5%): дамы не забыли приобрести пену для бритья и носки. Средний чек женских покупок составил 1094 рубля, самая же дорогая покупка совершена в одном из крупнейших магазинов страны на 1 миллион рублей.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

7 марта мужчинам-клиентам банка впервые с начала 2019 года удалось преодолеть отметку в 200 миллионов рублей трат за один день. Самый дорогой подарок был приобретен в одном из брендовых бутиков и стоил 1.4 миллиона рублей, средний же чек был примерно равен женскому и составил 1100 рублей. Исходя из ТОП-10 категорий трат мужчин, подавляющее большинство дам получило в подарок как минимум цветы (7.8% от всех покупок – в три раза больше, чем 14 февраля), многим также повезло обзавестись новыми ювелирными изделиями (3% затрат), духами (магазины косметики – 2.6%, тогда как обычно мужчины тратят в таких магазинах не более 0.5% своего бюджета) и гаджетами (2%). В общем же на 8 марта мужчины потратили на 46.5 миллионов больше, чем женщины на 23 февраля.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Все праздники не обошлись без главного атрибута – цветов. В этом году их купили более 37 тысяч раз на общую сумму 50 миллионов рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году. Самая крупная транзакция в цветочном магазине составила 110 тысяч рублей, а средняя стоимость букета – 1325 рублей.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

 

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25.03.2019 14:53

Мужчины-клиенты банка «Санкт-Петербург» потратили на подарки на 46.5 миллионов рублей больше, чем женщины

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