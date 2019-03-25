Родственники рассказали о следах избиений на теле бывшего охранника Кадырова, умершего в колонии

Справка:

В 2008 году Аюба Тунтуева приговорили к 24 годам по делу о теракте в чеченском селе Знаменское (тогда во время взрыва заминированного автомобиля погибли 14 человек, в основном военнослужащие). В начале 2017 года суд добавил ему еще 11 месяцев за нападение на десантников Псковской дивизии в феврале 2000-го.

Во владимирскую колонию Тунтуев был переведён в 2015 году. После этого он начал жаловаться на угрозы и пытки. По словам заключённого, ему угрожали сексуальным насилием, чтобы он признался в террористических преступлениях начала нулевых.