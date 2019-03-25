Происшествия
Родственники рассказали о следах избиений на теле бывшего охранника Кадырова, умершего в колонии
На теле бывшего сотрудника службы безопасности президента Чечни Аюба Тунтуева, обнаруженного мёртвым во владимирской колонии №6, нашли синяки. Родственники считают, что кровоподтёки свидетельствую о побоях.
Как пишет «Кавказский узел» 25 марта, экспертиза также установила отсутствие в теле Тунтуева почек и лёгкого. Эту информацию изданию подтвердил один из участников заседания Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека. «Принято решение направить запросы как на места, так и в различные инстанции с тем, чтобы инициировать разбирательства по всем случаям нарушения прав осужденных», — отметил источник.
Бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова нашли мёртвым во владимирской колонии №6 12 марта.
Справка:
В 2008 году Аюба Тунтуева приговорили к 24 годам по делу о теракте в чеченском селе Знаменское (тогда во время взрыва заминированного автомобиля погибли 14 человек, в основном военнослужащие). В начале 2017 года суд добавил ему еще 11 месяцев за нападение на десантников Псковской дивизии в феврале 2000-го.
Во владимирскую колонию Тунтуев был переведён в 2015 году. После этого он начал жаловаться на угрозы и пытки. По словам заключённого, ему угрожали сексуальным насилием, чтобы он признался в террористических преступлениях начала нулевых.