Преступная Сеть. Глава МВД рассказал о всплеске киберпреступлений

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что несмотря на сокращение преступности, в Интернете продолжают свирепствовать хакеры. Только за последний год их активность увеличилась почти вдвое.

Как отметил министр на заседании Общественного совета при МВД России 25 марта, за двенадцать месяцев количество преступлений с использованием IT-технологий увеличилось на 92%, а «за последние годы» число подскочило в 16 раз. Временной отрезок он не конкретизировал, к возможной причине отнёс недостаточную информированность населения об «опасностях, которые таят в себе различные мошеннические схемы с использованием Интернета».

«Это очень большая цифра, несмотря на сокращение преступности, тяжкой в том числе. Именно здесь мы можем наши усилия концентрировать и объединять», – цитирует Колокольцева РИА Новости.

Ранее об опасности Интернета напомнил один из его создателей, физик Тим Бернерс-Ли. Он назвал главные проблемы и рекомендовал лечить не их симптомы, а предотвращать первопричины. Для этого, по его мнению, нужны новые глобальные законы, иначе «мы потеряем Интернет».





