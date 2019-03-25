Российские туристы спасли китайских путешественников на перевале в Непале. Те потерялись и могли замерзнуть

Группа российских туристов спасла граждан Китая, которые заблудились в снегах и не могли пересечь перевал Торонг-Ла в Непале.

Как сообщает 25 марта ТАСС со ссылкой на руководителя российской группы Сергея Сотникова, сейчас китайские туристы находятся в безопасности.

Россиянин рассказал, что в середине марта участники клуба «Единая география» начали поход вокруг горы Аннапурны в Непале. Шестеро человек двигались на перевал Торонг-Ла (5416 м), который ранее был закрыт для туристов из-за сильного снегопада. На пути путешественники встретили потерявшихся китайских туристов и группу из Новой Зеландии.

«Выяснилось, что китайцы заблудились в снегу и не смогли найти дорогу через перевал. Они и группа новозеландцев присоединились к нам, и вся команда, выросшая с 6 до 15 человек, успешно дошла до высшей точки перевала. Там трое китайцев приняли решение вернуться в базовый лагерь по нашим следам, а остальные пошли с нами дальше на спуск в Верхний Мустанг, через несколько часов мы уже были на безопасной высоте. К вечеру стало известно, что троих вернувшихся китайцев эвакуировали на вертолете с серьезными обморожениями», – рассказал собеседник агентства.







Сообщается, что китайская группа состояла из семейной пары и отважного 70-летнего туриста, который, несмотря на преклонный возраст, решил проверить свои силы. Если бы не россияне, приключение путешественников могло бы закончиться трагедией. Перевал Тронг-Ла становится коварным при резкой смене погоды. В 2014 году там потерялись и замёрзли насмерть сразу 34 человека.