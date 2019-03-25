Детское творчество довело до суда. Собственника здания «Государственной типографии» оштрафовали за граффити

Петроградский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию «СПб-принт» за неудовлетворительное состояние архитектурного памятника, здания «Государственной типографии» на Чкаловском проспекте в Петроградском районе. Об этом 25 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Проведенная в декабре прошлого года проверка комитета по охране памятников показала, что фасад типографии, расположенной по адресу: Чкаловский проспект, дом 15, лит. А, сильно загрязнен. В том числе «украшен» граффити и рекламными вывесками. Кроме того, здание частично лишилось штукатурной отделки, утратило элементы карниза. Решетки на окнах первого и второго этажей и маркизы установлены без согласования со Смольным.

Представитель «СПб-принт» в суде пояснил, что на момент вступления компании в право собственности здание уже имело решетки и маркизы на окнах. В настоящее время несогласованные КГИОП элементы демонтировали. Кроме того, владелец архитектурного памятника отчитался, что фасады регулярно моют от грязи и граффити. Появление на стенах здания новых надписей защитник компании объяснил соседством со школой.





