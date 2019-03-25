Детское творчество довело до суда. Собственника здания «Государственной типографии» оштрафовали за граффити
Петроградский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию «СПб-принт» за неудовлетворительное состояние архитектурного памятника, здания «Государственной типографии» на Чкаловском проспекте в Петроградском районе. Об этом 25 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Проведенная в декабре прошлого года проверка комитета по охране памятников показала, что фасад типографии, расположенной по адресу: Чкаловский проспект, дом 15, лит. А, сильно загрязнен. В том числе «украшен» граффити и рекламными вывесками. Кроме того, здание частично лишилось штукатурной отделки, утратило элементы карниза. Решетки на окнах первого и второго этажей и маркизы установлены без согласования со Смольным.
Представитель «СПб-принт» в суде пояснил, что на момент вступления компании в право собственности здание уже имело решетки и маркизы на окнах. В настоящее время несогласованные КГИОП элементы демонтировали. Кроме того, владелец архитектурного памятника отчитался, что фасады регулярно моют от грязи и граффити. Появление на стенах здания новых надписей защитник компании объяснил соседством со школой.
Справка:
Здание «Государственной типографии» было возведено в 1909-1910 годах по проекту архитектора Леонтия Бенуа для «Типографии Второго отделения Собственного Его Императорского Величества канцелярии», которая переехала с угла Инженерной улицы и набережной канала Грибоедова (тогда — Екатерининского) на Петроградскую сторону в 1910 году. В 1936 году комплекс получил название «Печатный двор им. А. М. Горького». Постройка возведена в модерновом стиле. С 1999 года типография получила статус объекта культурного наследия регионального значения.