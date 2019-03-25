На сцене «Камчатки» пройдёт благотворительный концерт

На сцене легендарной «Камчатки» пройдёт благотворительный концерт, средства от которого направят на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

28 марта в акустическом концерте примут участие Затейник Несмиян, «Панко-Танго», Сергей Солодовников и Алексей Фомин (Фома). Организаторами, по традиции, выступают Региональная общественная организация «Аккорд» и благотворительный рок-фестиваль «Добрый рок».

Средства от продажи билетов будут направлены на оплату занятий иппотерапией, которые проводит для маленьких петербуржцев с инвалидностью РОО «Аккорд».

Петербуржцев и гостей города ждут 28 марта в 19.00 на Блохина, 15.