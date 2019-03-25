«Почта России» в три раза увеличила чистую прибыль
Чистая прибыль «Почты России» по итогам 2018 года составила 2,7 млрд рублей, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, сообщает 25 марта пресс-служба главы государства.
«По итогам 2018 года выручка и чистая прибыль компании достигли исторически максимальных значений – это 190 млрд рублей по выручке и 2,7 млрд рублей по чистой прибыли», — сообщил Подгузов.
Годом ранее чистая прибыль «Почты России» составляла 758 млн рублей, выручка — 178 млрд рублей, сообщал почтовый оператор.