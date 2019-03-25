Бармены отпустили себе грехи. Предприниматели с улицы Рубинштейна взяли реванш в противостоянии с местными жителями

Жильцы дома 38 по улице Рубинштейна не смогли прогнать со двора нежеланного соседа — бар S’aint, несмотря на три победы в суде.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

Несогласованная перепланировка дома-памятника федерального значения, порча фасадов, нарушение покоя жильцов в ночное время — вот лишь малый список нарушений, в котором владельцы квартир упрекают хозяев и арендаторов «барного» помещения. Но многочисленные проверки и даже решения суда о приостановке деятельности не заставили бизнес съехать. «Кто отпустил бару грехи?» – удивляются жители. «Работаем по закону», – возражают предприниматели.

Бар S’aint открылся во дворе дома 38 по улице Рубинштейна весной 2018 года. Название (на англ. игра слов «святой – не святой». – Прим. ред.) — отсылка к сериалу Паоло Сорентино «Молодой папа», в стилистике которого оформлено заведение: подвальное помещение с кирпичными стенами украсили граффити-портретом Джуда Лоу в образе Пия XIII, неоновым крестом и настенными росписями по мотивам средневековых фресок. «Человек – это сложный коктейль из высоких устремлений и земных страстей. Нет чистой добродетели и абсолютного зла – все относительно», – рассказывают о своей идеологии создатели. Посетителям предлагают исповедаться бармену и получить отпущение грехов.

Но жители двора не разделили снисходительного отношения предпринимателей к человеческой природе и начали против бара крестовый поход, направив в различные инстанции более десятка жалоб.

Главный грех S’aint— это громкая музыка. Бар начинает работать в 16 часов, но в пятницу и по выходным в нем устраиваются DJ-сеты. «Веселье длится с 23 до 3–4 утра, во дворе-колодце все слышно, когда открывают-закрывают и дверь, в итоге весь дом не спит», – рассказывает житель 4 этажа Илья.







По словам его соседки Марии, самой музыки она не слышит, но по всему дому идет вибрация, которая может быть вредна для исторического здания. «Кроме того, они не следят за гостями, а те курят под окнами, мусорят. Запах от кальяна идет на весь двор, после гостей начинают выносить пустые бутылки и сильно гремят. Кроме того, ломают ворота, подпирая камнем калитку, и портят фасад растяжками и трафаретными надписями», – рассказывает она.

«Не хотелось бы, чтобы во дворе постоянно были посторонние нетрезвые люди», – вторит житель 2-го этажа Андрей. Всего в доме около 100 квартир, часть из них — коммуналки, а значит страдают от нежелательного соседства несколько сотен человек. По словам жильцов, претензий к другим ресторанам и кафе, располагающимся в их доме, у них нет — те работают не допоздна, а вход в них расположен с фасада, а не со двора.

Еще один грех S’aint – урон архитектурному облику Северной столицы. Дом, в который вселился бар, является памятником федерального значения и вписан в историю города: здесь жил композитор Антон Рубинштейн, а позднее проходили заседания ЦК РСДРП. Как следует из материалов КГИОП, имеющихся в распоряжении «Фонтанки», прежде чем сдать помещение в аренду, его владелец Антон Симутов (позднее передавший право собственности жене Марине) при ремонте подвала расшил заложенные окна, а также выполнил перепланировку без разрешения городских властей. После жалобы жильцов ведомство обратилось в суд с требованием восстановить помещение и фасады в исходном виде. Иск был удовлетворен в ноябре 2018 года, но решение в силу пока не вступило – собственники пытаются его обжаловать.

Первые попытки найти управу на сам бар успеха не возымели. «К сожалению, действующим законодательством не предусмотрено запрещение использования нежилых помещений, расположенных в здании жилой застройки, под предприятия торговли и общественного питания. Предприниматели вправе самостоятельно решать вопрос об использовании помещения под те или иные цели», – говорится в ответе администрации Центрального района от 6 сентября 2018 года. Единственным законным основанием для прекращения деятельности коммерческого предприятия является решение суда, уточнили чиновники.

Но видимых оснований не нашлось: у управляющего заведением ООО «Сэйнт» была в наличии лицензия на продажу алкоголя, кальяны, предлагаемые в заведении, оказались без табака. МЧС и вовсе не нашло оснований для проведения внеплановой проверки. Не дало желаемого эффекта обращение и депутату Госдумы Виталию Милонову, известному поборнику православных ценностей. Парламентарий ограничился письмом в администрацию Центрального района. Впрочем, как отмечают жильцы, после этого предложение отпускать посетителям грехи со страницы бара исчезло.

Но жильцам удалось найти союзника в лице Роспотребнадзора, который обнаружил у бара нарушение ряда санитарных нормативов. В частности, СанПиНы запрещают загружать товар в коммерческие помещения со стороны двора и предписывают делать это с торцов зданий или через специальные подвальные тоннели. Также нормативы предписывают устанавливать в помещениях, генерирующих шум, звукоизоляцию и ограничивать выходную мощность музыкального оборудования. Не найдя у ООО «Сэйнт» ни того, ни другого, ведомство в августе 2018 года назначило предприятию штраф в 30 тысяч рублей, суд признал его законным. Повторная проверка, проведенная через полгода, показала, что нарушения исправлены не были. На сей раз Роспотребнадзор потребовал приостановить деятельность ООО «Сэйнт» на 50 дней. 22 февраля 2019 года суд согласился с истцом.

Решение оспорено не было. Но спустя месяц бар продолжает работать. Судебные приставы по сей день не опечатали бар, хотя согласно статье 32.12 КОАП решение суда о приостановке деятельности предприятия должно исполняться немедленно. Не иначе в защиту бара вмешались высшие силы, отмечают жильцы.

В пресс-службе управления судебных приставов по Петербургу призвали не искать сверхъестественную подоплеку. Заведение не стали закрывать, поскольку «исполнительный документ не соответствовал предъявляемым к нему требованиям», проще говоря, был составлен с ошибкой. «Лист направлен за внесением недостающей информации», – указали в ведомстве.

Но даже если приставы придут опечатывать бар, их постигнет неудача. В подвальном помещении во дворе дома 38 работает уже не ООО «Сэйнт», а ООО «Полюс». При этом вывеска, меню, антураж и даже работающий персонал остались на своих местах.

«ООО «Сэйнт» выполнило решение суда и в данный момент не ведет деятельность. В помещении работает другое юрлицо, которое не имеет к нам отношения», – заявила «Фонтанке» основательница бара S’aint Софья Аврамович. Вопрос, в каких отношениях состоит ООО «Сэйнт» и ООО «Полюс» и может ли ООО «Сэйнт» вернуться к управлению заведением по истечении 50 дней, она оставила без ответа. «Но ООО «Сэйнт» переезжать не планирует», – сказала она. По данным СПАРК, ООО «Полюс» было зарегистрировано в 2012 году и специализируется на оптовой торговле, его собственник — предпринимательница Екатерина Егорова. Телефон и сайт в СПАРК не указаны.

Но покаяться в грехах перед жильцами и Роспотребнадзором Софья Аврамович отказалась. «Бару не требуется подъезда транспорта – все можно пронести руками, а значит загрузки со двора по сути не происходит и нарушения СанПиНов нет», – говорит она. Ограничение громкости динамиков была сделано еще после первого предписания, утверждает предприниматель, но пояснить, как это было сделано технически, не смогла. По словам жителей, каких-либо улучшений они за последнее время не почувствовали.

Пришлись не ко двору

Массовые проверки заведений на улице Рубинштейна пришлись на конец 2018 года. Тогда деятельностью общепита одновременно заинтересовались Роспотребнадзор, ФНС и МЧС. По словам предпринимателей, проверяющие дали им понять, что за столь пристальное внимание госорганов бизнесу стоит поблагодарить своих соседей.

Жители главной ресторанной магистрали и раньше выражали недовольство по поводу большого числа питейных заведений и их гостей. Но последней каплей стал чемпионат мира по футболу, который привел на улицу дополнительный турпоток, а также заставил предпринимателей активнее обживать вторую линию — вторые этажи домов и помещения во дворах, а значит еще сильнее нарушать покой жильцов.

Владельцы коммерческих помещений только потирают руки: общепит готов платить бОльшую арендную ставку, чем парикмахерская или маникюрный салон. «Число вакантных мест на улице Рубинштейна стремится к нулю», – говорит Александр Карпов, руководитель Rusland SP Retail. По его словам, в зависимости от технических характеристик, площади, витрин и мощностей ставки аренды могут варьироваться от 3,5–8 тысяч рублей за кв. м в месяц. Помещение во дворах для бара аналогичного с S’aint метража (140 кв. м) может составить около 2 тысяч рублей за квадратный метр в месяц. Всего, по оценке ГК «Бестъ», на улице Рубинштейна работает около 60 заведений.

Но жильцам удалось добиться некоторых успехов. За последние несколько месяцев работу прекратили раменная Ramen Veggie Дмитрия Блинова, рестораны «Скобари» и «Варвара» Александра Затуливетрова, бар «Угрюмочная». Новую волну закрытий предприниматели объяснили именно масштабом ревизий, инициированных жителями. «Только в декабре «Варвару» и «Скобари» проверяли 17 раз», – написал Александр Затуливетров на своей странице в Facebook. По мнению предпринимателя, под угрозой и другие заведения, ведь при желании найти нарушение в историческом здании не составит труда. «Правоустанавливающие документы на вентиляционную свечку, смонтированную в далёком 2002 году? А расширение проемов до требуемых полутора метров? Мало? Тогда предписание, запрещающее вообще работать в подвале со ступеньками. И вы видели где-нибудь подвалы без ступенек?» – написал он. Хотя пример S’aint показал, что можно продолжить работу даже после предписания о закрытии, сами по себе проверки — сильный удар по бизнес-климату.

Ситуацию можно решить только комплексно, посадив за один стол переговоров жильцов, рестораторов и чиновников, комментирует депутат Борис Вишневский, которому жильцы улицы Рубинштейна адресовали коллективное обращение летом 2018 года. «Например, прописать обязанность бизнеса гарантировать чистоту, порядок и уровень тишины, а также отдавать часть прибыли на благоустройство дворовых территорий», – говорит он. Ранее парламентарии обращались с инициативой создать рабочую группу к Георгию Полтавченко, но тот идею не поддержал. Контактов с новой администрацией по данному вопросу пока не было.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»