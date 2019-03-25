Лебедей, искупавшихся в мазуте, временно перестали отмывать. Их состояние по-прежнему тяжёлое

Белые лебеди, приземлившиеся в мазутный отстойник одной из ТЭЦ Петербурга, по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии. Хуже всего пришлось самке. Об этом 25 марта сообщили в группе центра реабилитации диких животных «Сирин».

– Лебеди живы, но состояние тяжелое, самка слабее. С мытьем взяли паузу, потому что это тоже большая нагрузка. Лекарств на них уходит очень много, – рассказали волонтёры.

Впрочем, судя по фото, процесс отмывания прошел небезуспешно.







В данный момент для пострадавших птиц актуален инъекционный препарат «Гептрал». Петербуржцы, желающие помочь центру, могут его передать или помочь деньгами.

Напомним, два белых лебедя-кликуна, ставших полностью чёрными от мазута, попали в руки волонтёров «Сирина» 22 марта. На следующий день специалисты сообщили, что прогнозы неутешительные, и у птиц мало шансов выжить.