Петербургский «РЭП-Холдинг» начал монтаж первой перекачивающей установки газопровода «Сила Сибири»

На Амурском перерабатывающем комплексе газопровода «Сила Сибири» начался монтаж первой перекачивающей установки «Ладога» петербургского Невского завода. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба концерна «РЭП-Холдинг».

Концерн должен поставить подрядчику строительства комплекса, компании China Petroleum Engineering & Construction Corporation, еще 11 подобных агрегатов, каждый из которых стоит около 900 млн рублей.

Монтаж оборудования займет несколько месяцев, уточняют в «РЭП-Холдинге».

Одновременно со сборкой строители газоперерабатывающего завода в Сводненском районе Амурской области возводят для «Ладоги» отдельный ангар. До конца года на газоперекачивающем заводе (ГПЗ) должны установить шесть таких агрегатов Невского завода.







Газоперекачивающий агрегат «Ладога» мощностью 32МВт состоит из компрессора и газотурбинного привода. Установка должна будет повышать давление газа для выделения метановой фракции, которую Амурский ГПЗ и будет подавать в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири» в рамках российской Восточной газовой программы.

На время монтажа «Ладогу» подключат к электропитанию, рассказывают в «РЭП-Холдинге», чтобы встроенной системой обогрева поддерживать необходимую для сохранения свойств материалов температуру не ниже плюс пяти градусов. Установки полтора месяца везли из Петербурга больше 8 тысяч км по железной дороге.

«Ладога–32» изготавливается по лицензии американской General Electric. Этот газоперекачивающий агрегат «РЭП-Холдинга» участвует в других крупных нефтегазовых проектах — Nord Stream — 1, «Сахалин». В планах — участие в Nord Stream — 2.

Самый большой в России Амурский ГПЗ мощностью 42 млрд кубометров газа в год строится по заказу ООО «Газпром переработка Благовещенск». Подрядчиком возведения дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования выступает китайская China Petroleum Engineering & Construction Corporation.

Петербургский «РЭП-Холдинг» входит в промышленную группу Газпромбанка. За последний отчетный год холдинг показал выручку 8,5 млрд рублей и 3,1 млрд рублей в год чистых убытков. Около 75% заказов холдинга составляют заказы структур «Газпрома».