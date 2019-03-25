Выборы без российской угрозы. Что говорят финским избирателям за три недели до нового парламента

Насколько серьезным фактором остается в Финляндии «российская угроза» и какова вероятность, что страна таки вступит в НАТО? Ответ на этот вопрос можно найти в предвыборных программах финских партий, но для этого придется постараться: похоже финским избирателям не до гибридной войны.

президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё// Михаил Метцель/ТАСС

В Финляндии осталось три недели до парламентских выборов. Финский предвыборный контекст нынче весьма выразителен, особенно если учесть, что речь идет о «самой счастливой в мире стране». Так, в последние полгода последовательно вскрылись случаи сексуального насилия со стороны иммигрантов в Оулу, а потом и в других городах; случаи вопиющей халатности в частных домах престарелых, где государство закупало услуги по уходу за стариками; полнейший бардак, образовавшийся на рынке услуг такси; некомпетентность правительства, завалившего и административную реформу, и реформу соцздрава.

Одновременно с этим в Финляндии шло расследование по делу Airiston Helmi — принадлежащей россиянину Павлу Мельникову компании и одноименного владения в архипелаге Турку, напоминавшего то ли виллу в стиле милитари, то ли военную базу в стиле кантри. Во всяком случае, «брали» недвижимость в том числе и силами армии. А в парламенте спешно обсуждали пакеты законов о разведке и ограничении права на покупку земли возле стратегических объектов. Их приняли, когда правительство уже превратилось в технический кабинет. Согласно статье Ilta-Sanomat под говорящим заголовком «Путинская Россия — угроза или нет? Мнение депутатов парламента: «Не стоит закрывать на нее глаза» более трети народных избранников, ответивших на опросник «Компас избирателя», считают, что восточный сосед представляет для Финляндии военную угрозу. Всего в опросе участвовало 155 депутатов из 200.

Из этого, казалось бы, можно заключить, что «российская угроза» из финской политической моды не вышла и должна активно обсуждаться в предвыборных дебатах.

Умеренность, аккуратность, двусмысленность







Ан нет. В предвыборных программах партий эта тема малозаметна. Прямых упоминаний «угрозы» нет вообще. Почти не встречаются и кодовые ее обозначения, такие, как «гибридное влияние». Свой взгляд на безопасность страны все партии выражают устоявшимся словосочетанием «надежная оборона», которое заменило ранее употреблявшийся термин «независимая оборона». Надежность подразумевает, что страна будет расчитывать на себя, не полагаясь на военную помощь извне, хотя и не отвергая таковую.

Именно это словосочетание, например, употребляют лидеры предвыборной гонки – социал-демократы, которые с большой вероятностью будут формировать следующее финское правительство:

«Обеспечим стабильность курса внешней политики и политики безопасности Финляндии. Наш курс — надежная собственная оборона, всеобщая воинская обязанность, высокий оборонительный дух, военное неприсоединение и международное сотрудничество в вопросах обороны, а также возможность принимать и оказывать военную помощь, вытекающая из основных обязательств по оказанию помощи в рамках ЕС».

Стоит обратить внимание и на еще один ключевой термин – «военное неприсоединение», который повторяется не в одной программе, и является политическим ретро. Суть — отказ от вступления в военные союзы, то есть в НАТО.

Многословная риторика партии Центр» (3 место в рейтинге) явно предназначена и нашим, и вашим. Они поминают сотрудничество в Арктике и на Балтике, взаимное доверие, добрососедские отношения (правда, со всеми соседями), углубление оборонного сотрудничества со Швецией. Стоят за «практическое сотрудничество и взаимный диалог с Россией, который следует вести как от имени ЕС, так и напрямую в рамках двусторонних отношений». И… не отказываются от сотрудничества с НАТО. Но фраза-оберег про военное неприсоединение присутствует и тут, подкрепленная следующим многозначительным заключением: «Это верное решение для Финляндии. Перспектива для его изменения отсутствует». И если учесть, что история партии «Центр» неразрывно связана с президентством Урхо Калева Кекконена и временами, когда Финляндия под ветрами холодной войны балансировала между западом и востоком, то эту фразу можно счесть тайным посланием заинтересованным сторонам: мы, центристы, на самом деле никуда вступать не хотим.

«Христианские демократы» (8 место в рейтинге) свою позицию обозначают с воистину христианской прямотой. С одной стороны, они хотели бы сотрудничать с тем же НАТО. С другой стороны, в их программу вписано буквально следующее:

«Финляндия и Россия должны поддерживать добрососедские отношения. Торговля и туризм, развивающиеся между нашими странами, имеют огромное значение. Межведомственное сотрудничество, транспортные артерии и пункты пересечения границы необходимо развивать для обеспечения бесперебойности трансграничных транспортировок и безопасности».

«Мы за мир, за дружбу…»

Партия «Союз левых сил» (6 место в рейтинге) еще от финских коммунистов переняла традицию защиты мира и непримиримость к НАТО. Поэтому угрозу они видят совершенно в другом. В частности, «Левые» считают, что Протокол взаимопонимания в сфере оказания поддержки, подписанный между Финляндией и НАТО, партнерство с Североатлантическим союзом и комплекс международных учений, проводимых совместно с НАТО, следует вынести на обсуждение парламента, а то самое «военное неприсоединение Финляндии» записать в программу следующего правительства.

Феминистская партия (собственный рейтинг не определен, есть шансы на одного депутата) Финляндии куда больше внимания уделяет разоружению, и поэтому против вступления в НАТО и проведения совместных с альянсом военных учений на территории страны.

«А нам все равно!»

Две партии, стоящие на радикально противоположных политических позициях, — экологически-ориентированные «Зеленые» (4 место в рейтинге) и национал-популисты «Истинные финны» (5 место в рейтинге) — в своих программах не то что про российскую угрозу, но и вообще про внешнюю безопасность толком не упоминают. При этом «Зеленые», конечно, от пророссийских позиций далеки (достаточно вспомнить критику в отношении России со стороны Хейди Хаутала). Да и председатель «Истинных финнов» Юсси Халла-Ахо тоже отнюдь не руссофил, хотя по образованию славист.

Пиратская партия (собственный рейтинг не определен, но есть шансы на одного кандидата) вообще не определяет линии ни по отношению к России, ни к НАТО, давая своим кандидатам возможность формулировать собственное мнение.

Кто же тогда боится?

Только три партии — крупная «Национальная коалиция» (2 место в рейтинге), маленькая, но традиционная Шведская народная партия (7 место в рейтинге) и «политическая культя» под названием «Синие будущее» (9 место в рейтинге), оставшаяся в правительстве после раскола «Истинных финнов», высказались более или менее однозначно. Коалиционеры употребляют термин «гибридное влияние» и призывают более тесно сотрудничать с НАТО. Шведская народная партия поддерживает сотрудничество с НАТО. «Синие» хотят прикупить побольше истребителей и тоже обращают внимание на «гибридные угрозы». Именно их депутаты, включая часть «Зеленых» и «Истинных финнов», составили ту самую треть опасающихся, о которой упомянула Ilta-Sanomat.

Две же трети парламентариев Россию военной угрозой не считают.

Собери правительство

Как уже упоминалось, теме каких-либо угроз в программах в принципе отведено немного места — это при том, что Полиция безопасности Финляндии регулярно напоминает о тех самых киберугрозах. Причина, возможно, в том, что за пять послекрымских лет и общество, и государственный аппарат, и пресса к «российской угрозе» притерпелись и стали оценивать ее весьма прагматично. О чем косвенно свидетельствует анализ Helsingin Sanomat под красноречивым заголовком «Свежие оценки дают неожиданную картину военной мощи России и показывают, насколько эта мощь преувеличена».

Как это отразится на ситуации после выборов?

Эти выборы, прежде всего, сфокусированы на внутренней политике и экологии. Предположим (с большой долей вероятности), что правительство формируют социал-демократы. Их позиция по «российской угрозе» весьма умеренна, и вступление в НАТО они не поддерживают. Знаковые фигуры партии, такие, как бывший некогда премьер-министром Пааво Липпонен и президент Тарья Халонен имеют очень давние личные связи с российскими лидерами.

Правительство формируется в ходе консультаций, то есть переговоров с партиями, обычно с теми, которые набрали много мандатов. И вот здесь у социал-демократов может возникнуть сложность. Раньше обычными партнерами в правительственной коалиции бывали либо «Центр» (не слишком боящийся «российской угрозы»), либо Коалиционная партия (считает Россию военной угрозой, поддерживает сотрудничество с НАТО). Но сейчас у обоих сильно подмочена репутация — ведь именно они провалили реформы в предыдущем правительстве, по отношению к которому социал-демократы все четыре года были в жесткой оппозиции. Поэтому приглашать их обратно в правительство и вести торг за министерские портфели как-то… не очень с руки. Избиратель не поймет. Но если их вдвоем оставить в оппозиции, они могут серьезно помешать работе гипотетического правительства социал-демократов.

Поэтому с большой, опять же, долей вероятности можно предположить, что социал-демократы без проблем договорятся с «Зелеными» и пригласят в правительство Шведскую народную партию, которую в прошлый раз впервые за много десятилетий туда не взяли. Возможно, войти в правительство предложат и «Союзу левых сил». На этом политически приемлемые для социал-демократов партии закончатся, и начнется большая игра: чтобы правительство сохраняло уверенное большинство в парламенте, нужен кто-то еще. И это могут оказаться… центристы: после провала реформ они, скорее всего, будут покладисты на переговорах и благодарны за министерские кресла, а, кроме того, такая правительственная коалиция имеет давнюю историю в финской политике.

В этом случае Финляндия получит правительство, не слишком интересующееся российской угрозой, и проводящее вполне привычную линию двойной политики сотрудничества с ЕС и взаимодействия с восточным соседом без попыток вступить в НАТО. Сам термин из риторики определенной части политического истеблишмента, конечно, никуда не денется, да и с реальными киберугрозами будут продолжать бороться, но все это станет уже классикой политической моды и рутинной работой соответствующих ведомств.

Но выборы покажут: «политика здорового человека» иногда выдает неожиданные результаты, неподвластные никакому гибридному влиянию, и конфигурация грядущего правительства может оказаться совсем иной.

Полина Копылова, специально для «Фонтанки.ру»