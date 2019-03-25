«Теперь перед Гагариным не стыдно». Роскосмос анонсировал медицинский беспилотный трамвай

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать в России первый трамвай-беспилотник медицинского назначение. Эксперты полагают, что на точность показаний в нём можно не рассчитывать.

Как заявил Рогозин 25 марта, первый опытный образец разработает Объединённая ракетно-космическая корпорация, которая входит в «Роскосмос», и медицинская компания «Инвитро». Предполагается, что в трамвае будет два-три вагона, Wi-Fi и « элементы медобслуживания». Они должны позволить пассажирам по дороге пройти минимальное обследование. Что именно входит в минимум, не уточняется.

В «Сколково» к жизнеспособности идеи отнеслись скептически. Как уточнил РБК директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский, в движении, к примеру, сложно взять кровь из вены и не получится правильно измерить давление.







«Беспилотный космический трамвай – это сила. Ну теперь хоть перед Гагариным не стыдно будет», – отреагировали в соцсетях. Впрочем, в успехе трамвайной медицины пользователи тоже сомневаются.

Трамвай собираются запустить на на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ), где рабочие в феврале митинговали против задержки зарплат. По словам Рогозина усть-катавский трамвай будет стоить примерно 26 млн рублей – почти на 10 млн дешевле моделей, которые городские власти приобретают сейчас.