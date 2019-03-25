18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: -1
$ 64.50р
72.92р
14:10 25.03.2019
Расширенный поиск

Финансы
25.03.2019 13:52
Печать

Банк России заявил о росте инфляции в Петербурге. Рекорд ждут в марте - апреле

Центральный банк России отчитался о росте темпов годовой инфляции в Санкт-Петербурге. В феврале по сравнению с январем она выросла на 0,3 п.п. и составила 4,8%. Основное влияние на повышение инфляции на Северо-Западе в феврале оказало увеличение темпов удорожания продовольствия, прежде всего плодоовощной продукции.

«В разрезе компонентов динамика инфляции в Санкт-Петербурге соответствовала изменениям цен, наблюдавшимся в округе, и определялась теми же факторами, что и в целом по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО)», – пояснили 25 марта в Управлении по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

По данным регулятора, в феврале годовая инфляция возросла в девяти из десяти регионов Северо-Западного федерального округа. Исключением стала Калининградская область, где ее значение не изменилось и составило 5,7%. Самый высокий показатель по-прежнему был отмечен в Республике Коми – 6,4%. Одно из самых низких значений – в Вологодской области (4,7%). Возвращение инфляции к 4% Банк России прогнозирует в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Тем временем рекордный рост цен  на потребительские товары ЦБ ожидается в марте – апреле – отложенный эффект от повышения НДС.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Аквилон Инвест»
25.03.2019 11:45

Эксперты назвали "проект года комфорт-класса в Петербурге"

В конце минувшей недели состоялась церемония награждения победителей Move Realty Awards – одной из самых авторитетных российских премий в области недвижимости. Проектом года комфорт-класса в Северной столице жюри признало ЖК «СолнцеPARK» от холдинга «Аквилон Инвест».
фото предоставлено компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты»
25.03.2019 10:00

25 лет производителю бриллиантов из Якутии

Российский бизнес, по мировым меркам, молодое явление и не так много компаний, начавших свой путь в девяностых, можно увидеть сегодня на рынке.
ПСК
22.03.2019 16:22

Темпы ввода жилья в Петербурге на старте 2019 года

Темпы жилищного строительства в Санкт-Петербурге феврале 2019 года оказались на 9% меньше показателей февраля 2018 года - 69 тыс. кв. м против 76 тыс. кв. м. По мнению аналитиков группы компаний «ПСК», это обычная практика и делать далеко идущие выводы на основании данных первых двух месяцев года не стоит.
Glorax Development
22.03.2019 16:16

Golden City стал победителем премии Move Realty Awards

Жилой комплекс Golden City, который Glorax Development возводит на побережье Финского залива, стал победителем в номинации «Проект года бизнес-класса в Санкт-Петербурге» престижной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards-2019
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
22.03.2019 16:06

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с мансардами и террасами

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир с открытыми террасами и мансардным остеклением. Это уникальные форматы жилья, характерные для исторического центра и вместе с тем довольно редко встречающиеся в новых проектах городских застройщиков.
СК «Полис Групп»
22.03.2019 15:49

В продаже видовые квартиры в ЖК «Полис на Неве»

Компания «Полис Групп» открыла продажи видовых квартир с панорамным остеклением в жилом комплексе «Полис на Неве» на Октябрьской набережной.
ЗАО «Ленстройтрест»
22.03.2019 15:31

ГК «Ленстройтрест» провела День донора

Компания «Ленстройтрест» организовала День донора в голландском квартале «Янила Кантри» в Янино.
предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"
22.03.2019 15:16

Апрельское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 апреля будут увеличены цены на квартиры в жилых комплексах VITAMIN, «Сириус В», а также во всех очередях проекта «Территория». Успейте купить по старой цене.
ru.depositphotos.com
22.03.2019 12:03

79% россиян посчитали такси безопасным

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, приуроченного к Международному дню таксиста*.
«Аквилон Инвест»
22.03.2019 11:12

«Аквилон Инвест» вышел на Москву: открыты продажи в ЖК «Аквилон PARK»

Холдинг «Аквилон Инвест», представленный в Петербурге пятью жилыми комплексами, начал продажи квартир в своем первом столичном проекте комфорт-класса «Аквилон PARK» в Новой Москве. Цены стартуют от 2,7 млн рублей.
Glorax Development
22.03.2019 10:27

Клубный дом - остров спокойствия в центре города

Ритм жизни мегаполиса постоянно повышается, растет число жилых кварталов, рассчитанных на несколько тысяч жителей. Однако далеко не все хотят жить в высотных жилых комплексах, предпочитая им обаяние старого города.
Ксения Потеева
21.03.2019 18:30

Группа RBI – партнер «Золотого пера 2018»

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») стала официальным партнером XXIV профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».