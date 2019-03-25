Банк России заявил о росте инфляции в Петербурге. Рекорд ждут в марте - апреле

Центральный банк России отчитался о росте темпов годовой инфляции в Санкт-Петербурге. В феврале по сравнению с январем она выросла на 0,3 п.п. и составила 4,8%. Основное влияние на повышение инфляции на Северо-Западе в феврале оказало увеличение темпов удорожания продовольствия, прежде всего плодоовощной продукции.

«В разрезе компонентов динамика инфляции в Санкт-Петербурге соответствовала изменениям цен, наблюдавшимся в округе, и определялась теми же факторами, что и в целом по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО)», – пояснили 25 марта в Управлении по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

По данным регулятора, в феврале годовая инфляция возросла в девяти из десяти регионов Северо-Западного федерального округа. Исключением стала Калининградская область, где ее значение не изменилось и составило 5,7%. Самый высокий показатель по-прежнему был отмечен в Республике Коми – 6,4%. Одно из самых низких значений – в Вологодской области (4,7%). Возвращение инфляции к 4% Банк России прогнозирует в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Тем временем рекордный рост цен на потребительские товары ЦБ ожидается в марте – апреле – отложенный эффект от повышения НДС.





