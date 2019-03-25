«Фонтанка» собирает адреса и фотографии «убитых» дорог Петербурга

Ежегодно городское правительство тратит миллиарды рублей на ремонт и содержание городских дорог. Так, в 2019 году за 5 млрд рублей планируется привести в порядок 131 км дорожного полотна. Капитальный ремонт уготован для 25 км улиц по 22 адресам.

Несмотря на работу, которую ведут городские власти, проблемных участков на петербургских дорогах по-прежнему очень много. В связи с этим «Фонтанка» решила составить карту «убитых дорог Петербурга». Уважаемые читатели, присылайте адреса и фотографии ям, крупных трещин и других повреждений дорожного покрытия, с которыми вы сталкиваетесь, на почту avto@fontanka.ru с пометкой «для карты убитых дорог». Все присланные материалы будут использованы для составления интерактивной карты, которая наглядно покажет качество дорог в нашем городе.





