Беспрецедентное решение суда: в Китае запретили продавать копии Land Rover

Суд в Китае впервые встал на сторону европейского автопроизводителя и запретил китайской компании продавать копии автомобиля Land Rover Evoque. Более того, компания Jiangling Motors Corp. должна немедленно прекратить производство модели Land Wind X7, которая оказалась слишком похожей на Evoque.

Суд установил, что Jiangling Motors Corp. скопировал как минимум пять уникальных особенностей Evoque, сообщает 25 марта Bloomberg. Теперь китайская компания обязана прекратить производство модели, вызвавшей споры, и не продавать уже произведенные машины на территории Китая. Также ей придется выплатить Jaguar Land Rover Automotive PLC денежную компенсацию, сумма которой пока официально не объявлена.

Представители Jaguar Land Rover заявили, что решение суда, вынесенное 22 марта, стало «первым подобным случаем, когда была поддержана иностранная компания», и что этот прецедент укрепляет их уверенность в дальнейших инвестициях в Китай.







Зарубежные автопроизводители, в том числе, например, Honda и Porsche, уже давно жалуются на то, что китайские компании беззастенчиво копируют их продукцию. Однако до сих пор иски против копиистов, поданные в местные китайские суды, терпели неудачу. Так, Honda проиграла в 2004 году суд против Shuanghuan Auto, которую японцы обвиняли в копировании модели CR-V.

В других странах между тем уже были прецеденты, когда местные суды запрещали продажи отдельных моделей китайских автомобилей, которые слишком уж напоминали европейские «аналоги». Так, в Германии была запрещена к ввозу и продаже китайская Shuanghuan SCEO, настолько похожая на BMW X5, что даже сами немцы с трудом ее отличали.

Отношение к иностранной интеллектуальной собственности в Поднебесной было одним из поводов нынешних торговых трений с США. Возможно, что положительное для иностранного производителя судебное решение не случайно появилось именно сейчас, в преддверии очередного раунда переговоров о тарифах между США и Китаем.