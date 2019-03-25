ФАС потребовала лишить Фонд имущества исключительных прав по продаже госсобственности

Фонд имущества Петербурга может лишиться монопольного права продавать государственную собственность. Управление Федеральной антимонопольной службы выдало Смольному пять предписаний с требованием разорвать заключенные с фондом договоры. Информация об этом 25 марта появилась на сайте УФАС.

Как выяснила надзорная инстанция, ряд нормативных актов администрации Петербурга и комитета имущественных отношений не соответствует федеральному и региональному законодательству. Благодаря этим актам Фонд имущества получил полномочия принимать решения об условиях приватизации, проводить торги, заключать договоры купли-продажи и получать плату за проданные объекты.

«Действия правительства и КИО, которые приняли нормативные акты и заключили с фондом соответствующие договоры, создают дискриминационные условия входа на рынок продажи госимущества в рамках приватизации для иных организаций, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право осуществлять подобную деятельность», – говорится в сообщении УФАС. Антимонопольщики дали городскому правительству срок до 15 мая, а комитету — до 20 апреля, чтобы устранить выявленные нарушения.

В КИО «Фонтанке» сообщили, что комитет передает полномочия по приватизации госсобственности от АО «Фонд имущества» ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Учреждение будет «под ключ» осуществлять приватизацию объектов нежилого фонда, земельных участков и аварийных объектов жилого фонда. ГКУ будет проводить торги в режиме онлайн на одной из электронных площадок. Комитет подготовил соглашение о расторжении договора поручения с Фондом имущества.

Напомним, ранее ФАС потребовала до 15 апреля разорвать с Фондом имущества договоры по продаже неаварийного жилья. В КИО пояснили, что эти функции получит жилищный комитет.





