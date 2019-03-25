«Гелендваген» в Москве столкнулся с «Нивой» и скрылся. От «Нивы» осталась половина, погибли мать и дочь

Столкновение двух внедорожников ночью 25 марта в Москве стало смертельным для двух человек, один из которых – подросток. Водителя Mercedes Gelandewagen, который скрылся с места ДТП, разыскивают.

Фото: «Типичное Одинцово» / vk.com/odi_city

Как сообщает 25 марта агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УГИБДД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД минувшей ночью столкнулись Mercedes-Benz Gelandewagen и отечественная «Нива». На фото с места ДТП, опубликованных в группе «Типичное Одинцово», видно, что сильно повреждены оба внедорожника, но «Нива» сильнее: от нее буквально осталось полмашины.







В отечественном авто ехала семья: мать, отец и дочь. Женщина погибла на месте, а ее 14-летняя дочка скончалась в больнице. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Водитель «Мерседеса» с места аварии скрылся. По данным телеканала «Москва 24», его личность удалось установить: за рулем «Гелендвагена», врезавшегося в «Ниву», был 29-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.