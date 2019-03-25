«Безумие» — «Наплевать». Как советник Беглова поговорил с театральными деятелями Петербурга

«Безумной», «несостоятельной» и «безграмотной» назвали в Союзе театральных деятелей программу развития культуры, написанную советником губернатора Рудольфом Фурмановым. Его обвиняют в «личной заинтересованности» и продавливании собственных финансовых интересов. Глава «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова ответил коллегам через «Фонтанку», доходчиво объяснив, почему не считается с их мнением и куда им идти.

Рудольф Фурманов//Роман Пименов/Интерпресс

В Петербурге появилась новая программа развития культуры до 2023 года, но большая часть горожан о ней не знает, а часть знающих — возмущена документом. Об этом пользователи Facebook могли прочитать утром 25 марта на странице петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД). Общественная организация выложила «Программу развития культуры Петербурга», разработанную новым советником губернатора по культуре и главой театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольфом Фурмановым. А также свой ответ на неё.

«Безумные мысли», «юридически несостоятельные соображения» и «безграмотный документ» — Союз театральных деятелей не скупится на эпитеты, характеризуя труд Рудольфа Фурманова. Филиппика начинается с личного: режиссёр много делает для «расширения театрального предложения» Петербурга в качестве директора частной «Русской антрепризы», а также в качестве ведущего программы «Театральная гостиная с Рудольфом Фурмановым» на канале «Санкт-Петербург». Но лучше бы этим и ограничился. «Близкое общение с выдающимися личностями не означает, что он сам стал обладателем знаний и умений для разработки документа, определяющего развитие культуры нашего города», — полагают в СТД.

Фурманов проявил «полнейшую несостоятельность» как разработчик программы и выдал за неё «личные, никак не систематизированные, отрывочные соображения хозяина частного театра». «Рассматривать данный материал попунктно просто бессмысленно. При этом в документе явно просматривается личная заинтересованность Фурманова», — продолжают в СТД. Например, здесь предполагают, что глава «Русской антрепризы» неслучайно предлагает чиновникам тщательнее контролировать репертуар государственных театров. Это нужно, чтобы находящиеся в городской собственности учреждения «планировали свою деятельность так, как удобно лично ему»: «В его театре нет постоянного актёрского состава, и на роли в спектаклях приглашаются артисты других театров, прежде всего государственных».







Самые серьёзные обвинения СТД — финансовые. Предложения Фурманова по реформе финансирования государственных и негосударственных театров авторы письма называют «расплывчатыми и туманными». «Хотя Фурманов позиционирует себя как руководителя успешного театра, известно, что его театр регулярно получает финансовую поддержку из бюджета Санкт-Петербурга… Доля всех средств, передаваемых из городского бюджета театру Фурманова, в отдельные годы превышала 50 процентов от общей суммы, выделяемой на поддержку всех негосударственных театров, которых в Петербурге шестьдесят», — информируют театральные деятели. «Используя личные связи», Фурманов добился того, что субсидии для его театра с 2017 года выведены из общего конкурса и прописаны в городском бюджете отдельной строкой. С 2017 по 2020 год «Антреприза» будет ежегодно получать по 30 миллионов рублей, а в 2021 и 2022 годах субсидия увеличится до 31,5 и 33 миллионов соответственно, напоминают в СТД.

«Почему же органы власти Санкт-Петербурга не только рассматривают Р. Д. Фурманова как советника по вопросам культуры, но безоговорочно удовлетворяют все его запросы как собственника частного театра? Скорее всего, это связано с тем, что в 2014 году посетителем этого частного театра стал президент Российской Федерации. Мы полагаем, что Владимира Владимировича Путина вряд ли бы порадовала реальная информация о том, какую личную выгоду извлекает Фурманов из такого посещения», — уверены в Союзе театральных деятелей.

«Культура чуть побольше и чуть потолще»

Заключение подписано правлением петербургского СТД (в этот орган входят актёры Иван Краско, Сергей Мигицко, Николай Буров, режиссёр Семен Спивак, театральный художник Эдуард Кочергин и другие именитые деятели) 28 января.

Что же до программы Фурманова, то, судя по датам, появилась она ещё в ноябре 2018 года, то есть за месяц до того, как режиссёр официально получил корочку советника губернатора. При этом руководитель «Русской антрепризы» нигде официально бумагу не обнародовал. Сочинение на девяти страницах, помимо взволновавших театральную общественность предложений, содержит и другие: создать в Петербурге «Дворец искусств», «ранжировать театры по роли и значению в культурной жизни Санкт-Петербурга», «создать при государственных театрах пенсионные фонды», выкупить и обеспечить профильное функционирование ДК имени Горького. Беспокоит Фурманова и само определение «бюджетное учреждение культуры», и то, применимо ли оно к театрам, «дорого продающим свои билеты на коммерческой основе».

На вопрос, почему документы обнародованы так поздно, в СТД неформально ответили, что своё заключение в начале февраля направили Александру Беглову. Но, так как ответ до сих пор не пришёл, авторы письма решили «хотя бы в Facebook выложить свою позицию, чтобы народ знал, что она есть».

«Мы действительно считаем, что культурная программа у города должна быть. Но её должны составлять многие учреждения и общественные организации, а не отдельные амбициозные люди. Это так, с кондачка, не решается», — прокомментировал председатель правления петербургского отделения СТД, актёр Сергей Паршин. Он отмечает, что СТД готов стать базой для сбора и разработки взвешенных предложений о развитии культуры, но для этого нужна инициатива исполнительной власти — комитета по культуре, профильного вице-губернатора или правительства Петербурга.

По сведениям «Фонтанки», на программу Фурманова составили отзывы и другие организации, эксперты, творческие деятели, и все заключения были в разной степени разгромными. Директор Театра им. Ленсовета Валерий Градковский, например, подтвердил нашему изданию, что в феврале бумагу рассматривал Совет директоров санкт-петербургских театров, который полностью солидаризировался с мнением СТД.

Председатель комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке Максим Резник выложил в Сети письмо, где с юридической точки зрения разбирает некоторые предложения Фурманова и напоминает, например, что создание пенсионных фондов при театрах юридически невозможно, а определение бюджетного учреждения уже дано в Бюджетном кодексе, и вряд ли нуждается в уточнении.

Свое мнение об идеях Фурманова по просьбе комитета по культуре высказывал и народный артист России, бывший директор музея-заповедника «Исаакиевский собор» и советник губернатора Николай Буров.

«Это прекрасный порыв, который вообще свойственен артистам. В основном документ обращён к деятельности театров. Но вообще-то, кроме них, существуют музеи, библиотеки, учреждения дополнительного художественного образования. То есть культура чуть побольше и потолще, чем отражено в этой программе», — иронично заметил эксперт.

По мнению Бурова, в программе есть целый ряд «действительно благих пожеланий», допустим, сложно что-то сказать против обновления парка инструментов для детских школ искусств. Но «программы существовали, существуют и будут существовать всегда, в том числе и в области культуры».

«Они яростно составляются после любой перестановки кадров. С моей точки зрения, сейчас актуально не создавать новые программы, а взять и провести серьёзную ревизию исполнения старых. Поднять, перетряхнуть и посмотреть, что мы не сделали, и почему это произошло, что было реально воплотить в жизнь, а что нереально, за что стоит наказывать, а за что награждать», — считает Николай Буров.

«Мне наплевать»

Сам Рудольф Фурманов в телефонном разговоре с «Фонтанкой» отметил, что об ответах культурных деятелей не в курсе. Но узнав, что самый зубодробительный отзыв подготовил СТД, заявил: «Мне на них наплевать. СТД — это общественная организация. Моя программа будет такая, какая она есть».

Фурманов предположил, что театральное сообщество по-настоящему смутило требование ввести контрактную систему для худруков городских театров, так как во многих случаях они занимают свой пост много лет подряд. Глава «Русской антрепризы» сослался на «мафию Новиковых» (Виктор Новиков возглавляет Театр имени Комиссаржевской с 1992 года и входит в правление петербургского СТД, театровед Лариса Новикова является зампредседателя правления этой же организации. — Прим. ред.).

«У руководителей федеральных театров — Фокина, Додина, Гергиева — договора на пять лет. А Новиков, Казакова (художественный руководитель Театра комедии имени Акимова. — Прим. ред.) и другие до конца жизни будут разваливать государственные театры. Я не собираюсь слушать тех людей, которые не понимают, что делают», — заявил глава «Русской антрепризы».

P. S.: Вопрос о том, в каком статусе сейчас пребывают идеи Рудольфа Фурманова и ответные предложения культурной общественности, «Фонтанка» задала в комитет по культуре, и ответ готовится. Впрочем, наши источники отмечают, что врио губернатора уже направил в комитеты Смольного список поручений по мотивам программы Фурманова. Предложений, которые породили больше всего недовольства у театрального сообщества, в списке пока нет.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»